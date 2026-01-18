Az energiajogász darabokra szedte a Tisza legújabb emberét – ezt önnek is látnia kell

Tóth Máté a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében részletesen elemzi, hogy ki Magyar Péter új felfedezettje, honnan került oda, és mit kell róla tudni.

Magyar Péter és új felfedezettje, Kapitány István, aki innentől a Tisza Párt energetikai tótumfaktuma – Facebook/Magyar Péter

Tizenöt év volt kirángatni a szektort a szorításukból. Az impexektől az erőfölényes globális olajipari óriáson át a BlackRockig és a kockázati tőkealapok érdekeiig: szép kis karrier Kapitány Istváné, megtestesítve mindent, aminek nem szabad újra visszatérnie”

– mutat rá Tóth Máté.

Az impexek az ország szétrablását és eladósítását végző külkereskedelmi vállalatok voltak a szovjet megszállás alatti Magyarországon a meggazdagodni vágyó befolyásos kommunisták körül szerveződve. A kommunista párt jogszabállyal megvonta a termelő vállalatok külkereskedelmi jogát, és egyszerűen ingyen, ellentételezés nélkül odaadta ezeknek a hamis tekintetű, ám a pénzt nagyon is szerető legbefolyásosabb, illetve rokon elvtársaknak, akikkel szemben a nyereségesség sem volt elvárás, ellenben a magyar állam kontójára bőven tehettek kötelezettségvállalásokat és költhették a pénzét.

Az Interag is egy impexes társaság volt. Több ezer kétes ügylet során felfoghatatlan pénzeket, már akkor milliárdokat lopott el az Interag, ami elsősorban a Shell magyarországi szálláscsinálója volt. A legnagyobb húzásuk, hogy a Shell által gyártott, ám a nyugaton addigra betiltott vegyi anyagokat rovarirtó szerekként vásároltatták meg a magyar állammal, hatalmas pénzeket rakva el ezért a Shelltől. A DDT néven forgalomba került gyilkos szer éveken át mérgezte a magyar földet és terményeket.

Kapitány István is innen, az Interag nevű impexből jön. Ahonnan éppen abba a Shell-be vezetett az útja, ami az Interaggal közös lopási-pénzfolyatási projekt volt a magyar állam milliárdos kárára. 2024 áprilisáig volt a Shell globális alelnöke, ahol összesen 37 évet dolgozott.

Mi a Shell? Mindaz, ami az olajipar legrosszabb arcát jelenti”

– figyelmeztet Tóth Máté.

Egy multinacionális túlerő, ami erőfölényből tárgyal kiszolgáltatott kormányokkal, de katonai erőszak közvetett támogatásával is összefüggésbe hozták.