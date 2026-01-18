Az energiajogász darabokra szedte a Tisza legújabb emberét – ezt önnek is látnia kell

Tóth Máté a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében részletesen elemzi, hogy ki Magyar Péter új felfedezettje, honnan került oda, és mit kell róla tudni.
Tizenöt év volt kirángatni a szektort a szorításukból. Az impexektől az erőfölényes globális olajipari óriáson át a BlackRockig és a kockázati tőkealapok érdekeiig: szép kis karrier Kapitány Istváné, megtestesítve mindent, aminek nem szabad újra visszatérnie”
– mutat rá Tóth Máté.
Az impexek az ország szétrablását és eladósítását végző külkereskedelmi vállalatok voltak a szovjet megszállás alatti Magyarországon a meggazdagodni vágyó befolyásos kommunisták körül szerveződve. A kommunista párt jogszabállyal megvonta a termelő vállalatok külkereskedelmi jogát, és egyszerűen ingyen, ellentételezés nélkül odaadta ezeknek a hamis tekintetű, ám a pénzt nagyon is szerető legbefolyásosabb, illetve rokon elvtársaknak, akikkel szemben a nyereségesség sem volt elvárás, ellenben a magyar állam kontójára bőven tehettek kötelezettségvállalásokat és költhették a pénzét.
Az Interag is egy impexes társaság volt. Több ezer kétes ügylet során felfoghatatlan pénzeket, már akkor milliárdokat lopott el az Interag, ami elsősorban a Shell magyarországi szálláscsinálója volt. A legnagyobb húzásuk, hogy a Shell által gyártott, ám a nyugaton addigra betiltott vegyi anyagokat rovarirtó szerekként vásároltatták meg a magyar állammal, hatalmas pénzeket rakva el ezért a Shelltől. A DDT néven forgalomba került gyilkos szer éveken át mérgezte a magyar földet és terményeket.
Kapitány István is innen, az Interag nevű impexből jön. Ahonnan éppen abba a Shell-be vezetett az útja, ami az Interaggal közös lopási-pénzfolyatási projekt volt a magyar állam milliárdos kárára. 2024 áprilisáig volt a Shell globális alelnöke, ahol összesen 37 évet dolgozott.
Mi a Shell? Mindaz, ami az olajipar legrosszabb arcát jelenti”
– figyelmeztet Tóth Máté.
Egy multinacionális túlerő, ami erőfölényből tárgyal kiszolgáltatott kormányokkal, de katonai erőszak közvetett támogatásával is összefüggésbe hozták.
A Shell-hez, mint a greenwashing-ot folytató erőfölényes globális konszernhez, ehhez az erőszakos kizsákmányoló olajvállalathoz igen sötét üzelmek és zavaros lobbitevékenységek kapcsolódnak világszerte. Nem véletlen, hiszen nagyobb befolyása van, mint sok államnak. A Shell Magyarországon azért lobbizott, hogy hazánk olcsó orosz gáz helyett minél több LNG-t vegyen aranyáron.
Igen, Kapitány István idején.
A Shell azonban már rég maga is csak eszköz. A Shell tíz legnagyobb részvényeséből öt a BlackRock és a Vanguard tőkealapjaihoz tartozik. Azok a tőkealapok, amelyek a világ nagy részét behálózták gazdaságilag és nyugati féltekét már politikailag is irányítják (Merz, Macron, Scholz, Starmer), immár hazánkban is embereket ejtőernyőznek a politikába. Attól tartok, ez történik Kapitány Istvánnal. Miután megérkezett a Metától Dávid Dóra, a brüsszeli intézményektől meg Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga, a nemzetközi erők immár nagyobb fokozatra kapcsoltak: ím itt a Shell-BlackRock embere is. Az az embere, aki a korábbi csalások, erőfölény és kizsákmányolás (impexek, Interag, Shell) és a jelenlegi erőfölény és kizsákmányolás (Shell BlackRock Vanguard) folytonosságát is megtestesíti.
Nagyon-nagyon sok munka volt abban, hogy hazánk az eltékozolt energiaszektorát visszaszerezze, a közérdeket szabályozói eszközökkel érvényesítse, ezeket meg is védje a rendkívüli nyomással szemben, és valódi, magabíró, szuverén energiaiparunk és energiapolitikánk lehessen.
Tóth Máté borús képpel zárja gondolatait.
Vihar közeleg, és viharban ismerni meg a kapitányt. Ám ez a Kapitány maga a vihar.”