Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos meghívót kapott Donald Trumptól

Eltűnés

Bedrogozhatták és kirabolták? Megrázó részletek derültek ki az eltűnt budapesti fiú ügyében

tóth - szántai józsef

Tóth-Szántai József: Miskolc tárt karokkal várja Donald Trumpot

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miskolc nem a múlt sebeit nyalogatja, hanem a jövő felé fordul, és ezt az elmúlt időszak intézkedéseivel is bizonyította. Az elmúlt másfél év legfontosabb feladata a rend és a stabilitás helyreállítása volt – mondta Tóth-Szántai József Miskolc polgármestere, a szombati háborúellenes gyűlésen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tóth - szántai józsefdonald trumpHáborúellenes Gyűlésdiósgyőri vármiskolc

A miskolci DPK gyűlés első felszólalója a város polgármestere Tóth-Szántai József volt.

Tóth-Szántai József: Miskolc tárt karokkal várja Donald Trumpot.
Tóth-Szántai József: Miskolc tárt karokkal várja Donald Trumpot. Fotó: Tumbás Hédi

A városvezető hangsúlyozta a helyi identitás erejét. Elmondása szerint Miskolcon egy olyan közösség él, amely erősen kötődik városához, és amely nem hátrál meg a nehézségek elől. Ezt „miskolci patriotizmusnak”nevezte, amely szerinte a helyiek egyik legnagyobb erőforrása.

 

Én miskolci patrióta vagyok”

 – mondta önmagáról is Tóth-Szántai József.

A polgármestere kiemelte, hogy a városban nem szavakból, hanem az elvégzett feladatokból élnek. Hozzátette, Miskolcon a béke és a kiszámíthatóság alatt nem elvont politikai szavakat értenek, hanem arról beszélnek, tudják: amit felépítettek, azt meg is kell védeni. Szerinte ez azt jelenti, hogy az elkezdett nagyberuházásokat – mint az Avas Szálló vagy a Diósgyőri vár megújulása – ne akasszák meg politikai vagy globális válságok.

Úgy hallom, Donald Trump elnök úr tervezi, hogy ellátogat Magyarországra. Ezúton is szeretném miniszterelnök úr figyelmébe ajánlani: Miskolc tárt karokkal várja az Amerikai Egyesült Államok elnökét, hátha a mi seriffjeink is tudnak neki valamit mutatni. Ők is kemény legények”

 – mondta a polgármester, utalva a seriffrendszer ismételt feltámasztására.

A közbiztonság erősítését, a közterületek állapotának javítását és a városi infrastruktúra fejlesztését olyan területeknek nevezte, ahol már most is látható eredményeket értek el. 

Tóth-Szántai József hangsúlyozta a kormányzattal való együttműködés jelentőségét is. Úgy fogalmazott, Miskolc fejlődése elképzelhetetlen országos támogatás nélkül, és a város sikereinek hátterében a közös munka áll.

A polgármester hangsúlyozta, 

a választások tétje talán még soha nem volt ilyen nagy.”

 Úgy vélte, olyan döntés előtt állnak a magyarok, amelyen Miskolc, Borsod és Magyarország többet veszíthet, mint bármikor korábban, ezért ő a békére és a biztonságra szavaz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!