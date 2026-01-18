A miskolci DPK gyűlés első felszólalója a város polgármestere Tóth-Szántai József volt.

Tóth-Szántai József: Miskolc tárt karokkal várja Donald Trumpot. Fotó: Tumbás Hédi

A városvezető hangsúlyozta a helyi identitás erejét. Elmondása szerint Miskolcon egy olyan közösség él, amely erősen kötődik városához, és amely nem hátrál meg a nehézségek elől. Ezt „miskolci patriotizmusnak”nevezte, amely szerinte a helyiek egyik legnagyobb erőforrása.

Én miskolci patrióta vagyok”

– mondta önmagáról is Tóth-Szántai József.

A polgármestere kiemelte, hogy a városban nem szavakból, hanem az elvégzett feladatokból élnek. Hozzátette, Miskolcon a béke és a kiszámíthatóság alatt nem elvont politikai szavakat értenek, hanem arról beszélnek, tudják: amit felépítettek, azt meg is kell védeni. Szerinte ez azt jelenti, hogy az elkezdett nagyberuházásokat – mint az Avas Szálló vagy a Diósgyőri vár megújulása – ne akasszák meg politikai vagy globális válságok.

Úgy hallom, Donald Trump elnök úr tervezi, hogy ellátogat Magyarországra. Ezúton is szeretném miniszterelnök úr figyelmébe ajánlani: Miskolc tárt karokkal várja az Amerikai Egyesült Államok elnökét, hátha a mi seriffjeink is tudnak neki valamit mutatni. Ők is kemény legények”

– mondta a polgármester, utalva a seriffrendszer ismételt feltámasztására.

A közbiztonság erősítését, a közterületek állapotának javítását és a városi infrastruktúra fejlesztését olyan területeknek nevezte, ahol már most is látható eredményeket értek el.

Tóth-Szántai József hangsúlyozta a kormányzattal való együttműködés jelentőségét is. Úgy fogalmazott, Miskolc fejlődése elképzelhetetlen országos támogatás nélkül, és a város sikereinek hátterében a közös munka áll.

A polgármester hangsúlyozta,

a választások tétje talán még soha nem volt ilyen nagy.”

Úgy vélte, olyan döntés előtt állnak a magyarok, amelyen Miskolc, Borsod és Magyarország többet veszíthet, mint bármikor korábban, ezért ő a békére és a biztonságra szavaz.