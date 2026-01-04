Koncz Zsófia: A nemzet jövője a családokban van – videó

„Januártól a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után SZJA-mentesek. A 2023-ban bevezetett szja-mentesség eddig az átlagbér összegéig járt. 2026. január 1-től azonban eltöröltük a felső korlátot, vagyis a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után SZJA-mentességet kapnak” – mondta el a Facebook oldalán közzétett videójában Koncz Zsófia, családokért felelő államtitkár.

Koncz Zsófia

Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

Kiemelte,

az intézkedés gyakorlatilag az egy gyermeket nevelő 30 év alatti anyákat érinti, hiszen a három és többgyermekes édesanyák már eddig is, a 40 év alatti kétgyermekes anyák pedig idén januártól SZJA-mentesek. További könnyítés, hogy 2026-tól azok a 30 év alatti édesanyák is jogosultak az adómentességre, akiknek gyermeke 2023. január 1-je előtt született.

A politikus szerint ezzel az intézkedéssel további 10-15 ezer családot tud segíteni a kormány, miközben a 30 év alatti anyák SZJA-mentessége révén havonta átlagosan 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forint maradhat a családi kasszákban. Az államtitkár elmondta,