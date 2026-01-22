Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij példátlan, felháborító támadást indított Magyarország ellen

Válasz

Akkora pofont adott Orbán Viktor Zelenszkijnek, hogy a fal adja a másikat

menczer tamás

Menczer Tamás: újabb botrány az ukrán háborús maffiánál

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb botrány az ukrán háborús maffiánál - írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán csütörtökön.
Link másolása
Vágólapra másolva!
menczer tamásvon der leyenzelenszkijbotrány

Menczer Tamás a bejegyzéshez feltöltött videóban azt mondta: Ukrajnában újabb dominó dőlt el.

Lehet, hogy itt az újabb aranybudi?

– tette fel a kérdést.

Davos, 2026. január 22. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme. MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller
Fotó: Gian Ehrenzeller / MTI/EPA/Keystone

A kommunikációs igazgató közlése szerint sikkasztással és pénzmosással gyanúsítják Zelenszkij elnöki hivatalának korábbi helyettes vezetőjét, bizonyos Rosztyiszlav Surmát. A vád az, hogy súlyos összegeket vett fel olyan energiacégeken keresztül, amelyek már rég nem termeltek energiát, ugyanis az oroszok által megszállt területeken vannak.

Na, nekik akarja adni a pénzedet, a te pénzedet Weber és von der Leyen, és a Tisza ezt támogatja

– fogalmazott a kommunikációs igazgató. Menczer Tamás szerint nem a háború finanszírozására, hanem azonnali vizsgálatokra van szükség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!