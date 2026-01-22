Menczer Tamás: újabb botrány az ukrán háborús maffiánál

Újabb botrány az ukrán háborús maffiánál - írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán csütörtökön.
Menczer Tamás a bejegyzéshez feltöltött videóban azt mondta: Ukrajnában újabb dominó dőlt el.
Lehet, hogy itt az újabb aranybudi?
– tette fel a kérdést.
A kommunikációs igazgató közlése szerint sikkasztással és pénzmosással gyanúsítják Zelenszkij elnöki hivatalának korábbi helyettes vezetőjét, bizonyos Rosztyiszlav Surmát. A vád az, hogy súlyos összegeket vett fel olyan energiacégeken keresztül, amelyek már rég nem termeltek energiát, ugyanis az oroszok által megszállt területeken vannak.
Na, nekik akarja adni a pénzedet, a te pénzedet Weber és von der Leyen, és a Tisza ezt támogatja
– fogalmazott a kommunikációs igazgató. Menczer Tamás szerint nem a háború finanszírozására, hanem azonnali vizsgálatokra van szükség.
