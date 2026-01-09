Donald Trump Magyarországra érkezhet Orbán Viktor meghívására

Hírlevél
„Washingtonból, szeretettel!” – e szavak kíséretében tett közzé Facebook-bejegyzést Orbán Viktor, amelyben egy Donald Trump által aláírt levél is látható. A dokumentum szerint az amerikai elnök a miniszterelnök meghívására Magyarországra látogathat, az utazás előkészítése már megkezdődött. Orbán Viktor a fotóhoz a „Jó reggelt, Magyarország!” megjegyzést fűzte.
Washingtonból, szeretettel! – írta Facebook-bejegyzése mellé Orbán Viktor, amelyben Donald Trump szignózott levele látható. Az elnöki levélből kiderül, hogy Orbán Viktor meghívására az amerikai vezető hamarosan Magyarországra érkezhet, a látogatás előkészítése már zajlik.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor és Donald Trump találkozója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Donad Trump levélében pontosan ezt írta:

„Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Köszönöm levelét és a meleg hangvételű gondolatokat, amelyeket a legutóbbi, Fehér Házban történt találkozónk kapcsán osztott meg. Örömömre szolgált, hogy vendégül láthattam Önt és delegációját az amerikai-magyar kapcsolatok aranykorának megünneplésére. Várom az együttműködés további elmélyítését a védelem, az energia és az illegális migráció területén.

Az Ön bátor vezetése példaként szolgál a világ többi része számára. Ön mindig szilárdan kiállt azon elvek védelmében, amelyek Magyarországot olyan nagyszerű hellyé teszik – a hit, a család és a szuverenitás mellett. Amerika csodálja az ilyen fajta bátorságot.

Hálás vagyok a magyarországi látogatásra szóló meghívásáért. Csapatom keresni fogja Önt az időbeosztásommal kapcsolatban. Még egyszer köszönöm barátságát és támogatását. Sok szerencsét kívánok magyarországi választási kampányához is!”

A kormányfő a fotóhoz azt írta, hogy „Jó reggelt, Magyarország!” Ezzel a Kossuth Rádió reggeli műsorának címére utalt, ahol a miniszterelnök rendszeresen ad interjút péntekenként.

 

