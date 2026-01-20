Trump–Orbán-szövetség: Magyarország a győztes oldalon

Egy éve, 2025. január 20-án tette le második elnöki esküjét Donald Trump. Az Alapjogokért Központ elemzése szerint ezzel nem csupán az Egyesült Államok belpolitikájában kezdődött új korszak, hanem a globális erőviszonyok és a magyar–amerikai kapcsolatrendszer is új időszámításba lépett. A tanulmány szerint a Trump–Orbán-szövetség alapja az, hogy az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök alapvető elvi és világdinamika-értelmezési kérdésekben összhangban áll.
Az elemzés öt szempont mentén mutatja be, miért jelent ez történelmi súlyú stratégiai előnyt Magyarország számára, és miért nyílhat esély arra, hogy hazánk a vesztes 20. század után a 21. század második negyedszázadában a győztesek oldalára kerüljön.
Új világ, új szabályok
Az Alapjogokért Központ szerint Trump újbóli színre lépése a világrendszerváltás folyamatát gyorsítja fel, és egyben a liberális nemzetközi rend dominanciájának végét jelzi. Ebben a helyzetben kulcstényező, hogy az Egyesült Államok vezetése nem ellenérdekelt Magyarország sikerében, sőt több területen kifejezetten érdekelt abban.
A washingtoni és a budapesti vezetés közötti politikai összhang lehetőséget ad arra, hogy Magyarország a saját nagy stratégiáját egy kedvezőbb nemzetközi környezetben érvényesítse.
Béke – akár az erő árán is
Az elemzés kiemeli: Magyarország számára nemzetstratégiai és gazdasági szempontból is kulcskérdés a béke, különösen a régióban. Washington új vezetése Brüsszellel szemben felismerte, hogy az elhúzódó, véres háborúkat le kell zárni, és ebben Európában Magyarország a legfontosabb partner.
Az Alapjogokért Központ szerint amennyiben Trump békefolyamata előbb ér célba, mint a brüsszeli háborús stratégia, Magyarország annak stratégiai nyertese lehet. Ugyanakkor az elemzés figyelmeztet az európai „hajlandók koalíciója” részéről jelentkező eszkalációs kockázatokra is.
Gazdasági együttműködés és ellátásbiztonság
A Trump-éra első 365 napja az elemzés szerint kézzelfogható gazdasági hozadékkal is járt. Tárgyalások folynak egy amerikai pénzügyi védőpajzsról, magyar vállalatok építenek partnerségeket az Egyesült Államokban, miközben amerikai nagyberuházások érkeznek Magyarországra. Az együttműködés energetikai és tudományos területeken is erősödik.
Kiemelt jelentőségű, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz energiacégekre kivetett amerikai szankciók alól. Az Alapjogokért Központ szerint ennek közvetett következménye a NIS szerb olajvállalat magyar kézbe kerülése, közvetlen eredménye pedig az ellátásbiztonság megőrzése: nem alakultak ki hiányok, nem emelkedtek a rezsi- és üzemanyagárak, vagyis olcsóbb maradt a kenyér.
A teljes elemzést ide kattintva érheti el.