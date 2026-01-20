Trump–Orbán-szövetség: Magyarország a győztes oldalon

Egy éve, 2025. január 20-án tette le második elnöki esküjét Donald Trump. Az Alapjogokért Központ elemzése szerint ezzel nem csupán az Egyesült Államok belpolitikájában kezdődött új korszak, hanem a globális erőviszonyok és a magyar–amerikai kapcsolatrendszer is új időszámításba lépett. A tanulmány szerint a Trump–Orbán-szövetség alapja az, hogy az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök alapvető elvi és világdinamika-értelmezési kérdésekben összhangban áll.

Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt (b) a washingtoni Fehér Ház kabinettermében 2025. november 7-én

(Fotó: Saul Loeb/AFP)

Az elemzés öt szempont mentén mutatja be, miért jelent ez történelmi súlyú stratégiai előnyt Magyarország számára, és miért nyílhat esély arra, hogy hazánk a vesztes 20. század után a 21. század második negyedszázadában a győztesek oldalára kerüljön.

Új világ, új szabályok

Az Alapjogokért Központ szerint Trump újbóli színre lépése a világrendszerváltás folyamatát gyorsítja fel, és egyben a liberális nemzetközi rend dominanciájának végét jelzi. Ebben a helyzetben kulcstényező, hogy az Egyesült Államok vezetése nem ellenérdekelt Magyarország sikerében, sőt több területen kifejezetten érdekelt abban.