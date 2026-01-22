„Ez vérfürdő” – Trump meg akarja állítani az ukrajnai öldöklést

Hírlevél
Donald Trump drámai szavakkal beszélt az ukrajnai háborúról, szerinte valódi vérfürdő zajlik, amelynek véget kell vetni. Orbán Balázs közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy végre egy nyugati vezető kimondja azt, amiről Európában sokan hallgatnak.
donald trumpukrajnaorbán balázsvérfürdőháború

A háború emberi ára egyre brutálisabb számokban mérhető, mégis ritkán hangzik el ilyen nyersen a nyugati politikában. Donald Trump egy friss megszólalásában konkrét adatokat sorolt, amelyek szerinte világosan mutatják: Ukrajnában nem „elvont geopolitikai konfliktus”, hanem tömeges emberi pusztulás zajlik.

Trump
Ami Ukrajnában zajlik, az egy vérfürdő, és én meg akarom állítani – jelentette ki Trump (Forrás: AFP)

„Harmincezer katona halt meg egyetlen hónap alatt”

Trump elmondása szerint az Egyesült Államokat most arra kérik, hogy továbbra is nyújtson segítséget Ukrajnának, miközben a fronton példátlan veszteségek keletkeznek. Szavait Orbán Balázs idézte, hangsúlyozva, hogy ezekről a számokról ritkán esik szó az európai közbeszédben. Trump konkrétan így fogalmazott: 

Azt akarják, hogy segítsünk Ukrajnában. De nézzük a számokat. A múlt héten tízezer katona halt meg, az előző hónapban viszont harmincegyezer. Harmincegyezer. Ez nagyjából ennek a teremnek a létszáma harmincszor. Gondoljunk bele.”

Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül, nekünk nemet kell mondanunk

A volt amerikai elnök részletezte is a veszteségeket: egy hónappal korábban 27 ezer, azelőtt 28 ezer, még korábban 25 ezer katona vesztette életét. 

Ez ott egy vérfürdő. És ezt akarom megállítani”

 – mondta az elnök. Orbán Balázs szerint Trump mondatai azért különösen fontosak, mert rámutatnak: a háború folytatása nem absztrakt stratégiai kérdés, hanem havonta tízezrek életébe kerül. A bejegyzés üzenete egyértelmű: a békéről beszélni nem gyengeség, hanem morális kötelesség, amikor ekkora az emberi veszteség.

