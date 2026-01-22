„Ez vérfürdő” – Trump meg akarja állítani az ukrajnai öldöklést

A háború emberi ára egyre brutálisabb számokban mérhető, mégis ritkán hangzik el ilyen nyersen a nyugati politikában. Donald Trump egy friss megszólalásában konkrét adatokat sorolt, amelyek szerinte világosan mutatják: Ukrajnában nem „elvont geopolitikai konfliktus”, hanem tömeges emberi pusztulás zajlik.
„Harmincezer katona halt meg egyetlen hónap alatt”
Trump elmondása szerint az Egyesült Államokat most arra kérik, hogy továbbra is nyújtson segítséget Ukrajnának, miközben a fronton példátlan veszteségek keletkeznek. Szavait Orbán Balázs idézte, hangsúlyozva, hogy ezekről a számokról ritkán esik szó az európai közbeszédben. Trump konkrétan így fogalmazott:
Azt akarják, hogy segítsünk Ukrajnában. De nézzük a számokat. A múlt héten tízezer katona halt meg, az előző hónapban viszont harmincegyezer. Harmincegyezer. Ez nagyjából ennek a teremnek a létszáma harmincszor. Gondoljunk bele.”
A volt amerikai elnök részletezte is a veszteségeket: egy hónappal korábban 27 ezer, azelőtt 28 ezer, még korábban 25 ezer katona vesztette életét.
Ez ott egy vérfürdő. És ezt akarom megállítani”
– mondta az elnök. Orbán Balázs szerint Trump mondatai azért különösen fontosak, mert rámutatnak: a háború folytatása nem absztrakt stratégiai kérdés, hanem havonta tízezrek életébe kerül. A bejegyzés üzenete egyértelmű: a békéről beszélni nem gyengeség, hanem morális kötelesség, amikor ekkora az emberi veszteség.