18 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Magyar Honvédség (MH) kijelölt állománya csütörtöktől segít abban, hogy a szociálistűzifa-program keretében biztosított tüzelő eljusson a rászorulókhoz – közölte a Honvédelmi Minisztérium az MTI-vel. A felhasogatott tűzifa rakományt a katonák felpakolják teherautókra, elszállítják a megadott címekre, ott pedig lepakolják.
magyar honvédségteherautófeladatkatonatűzifa

A közlemény szerint három vármegyében – Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg – több mint 30 teherautó és 160 katona vesz részt a feladat végrehajtásában: a felhasogatott tűzifa rakományt a katonák felpakolják teherautókra, elszállítják a megadott címekre, ott pedig lepakolják.

tűzifa
A Magyar Honvédség segít a tűzifa kiszállításában
Fotó: Unsplash

A feladatban egyelőre

  • az MH Lahner György 2. Ellátóezred,
  • az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár,
  • az MH Klapka György 1. Páncélosdandár kaposvári zászlóaljával,
  • valamint az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred,
  • az MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred,
  • és az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezred vesz részt.

A felsorolt alakulatok érintett állománya az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság vezetése alatt fogja feladatait végrehajtani – írták.

Csütörtökön ezekre a településekre kerül tűzifa a katonák segítségével

Az ellátóezred öt teherautója már úton van, csütörtökön Babarcra, Harkányba és Szentlőrincre szállítanak tüzelőt

– tették hozzá.

Emlékeztettek, hogy a hét elején az ónos eső miatt szükségessé vált forgalomszabályozásban is segítettek a katonák az M1-es autópályán és az M0-s autóúton.

 

 

