A közlemény szerint három vármegyében – Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg – több mint 30 teherautó és 160 katona vesz részt a feladat végrehajtásában: a felhasogatott tűzifa rakományt a katonák felpakolják teherautókra, elszállítják a megadott címekre, ott pedig lepakolják.

A Magyar Honvédség segít a tűzifa kiszállításában

Fotó: Unsplash

A feladatban egyelőre

az MH Lahner György 2. Ellátóezred,

az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár,

az MH Klapka György 1. Páncélosdandár kaposvári zászlóaljával,

valamint az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred,

az MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred,

és az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezred vesz részt.

A felsorolt alakulatok érintett állománya az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság vezetése alatt fogja feladatait végrehajtani – írták.

Csütörtökön ezekre a településekre kerül tűzifa a katonák segítségével

Az ellátóezred öt teherautója már úton van, csütörtökön Babarcra, Harkányba és Szentlőrincre szállítanak tüzelőt

– tették hozzá.

Emlékeztettek, hogy a hét elején az ónos eső miatt szükségessé vált forgalomszabályozásban is segítettek a katonák az M1-es autópályán és az M0-s autóúton.