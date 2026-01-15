A Magyar Honvédség segít a tűzifa kiszállításában

A közlemény szerint három vármegyében – Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg – több mint 30 teherautó és 160 katona vesz részt a feladat végrehajtásában: a felhasogatott tűzifa rakományt a katonák felpakolják teherautókra, elszállítják a megadott címekre, ott pedig lepakolják.
A feladatban egyelőre
- az MH Lahner György 2. Ellátóezred,
- az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár,
- az MH Klapka György 1. Páncélosdandár kaposvári zászlóaljával,
- valamint az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred,
- az MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred,
- és az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezred vesz részt.
A felsorolt alakulatok érintett állománya az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság vezetése alatt fogja feladatait végrehajtani – írták.
Csütörtökön ezekre a településekre kerül tűzifa a katonák segítségével
Az ellátóezred öt teherautója már úton van, csütörtökön Babarcra, Harkányba és Szentlőrincre szállítanak tüzelőt
– tették hozzá.
Emlékeztettek, hogy a hét elején az ónos eső miatt szükségessé vált forgalomszabályozásban is segítettek a katonák az M1-es autópályán és az M0-s autóúton.