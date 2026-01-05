Tuzson Bence: Komoly eredményeket értünk el, de nem állunk meg!

M2-es út fejlesztése, kötött pályás fejlesztések, emeletes motorvonatok, új P+R parkolók, biciklitárolók – sorolta az elmúlt évek fejlesztéseit Dunakeszi környékén Tuzson Bence igazságügyi miniszter hétfőn.

Tuzson Bence

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Tuzson Bence: Nem állunk meg!

Komoly eredményeket értünk el, de nem állunk meg! A következő időszak célja világos: a munkát folytatjuk tovább – mondta el Tuzson Bence igazságügyi miniszter Facebook videó-bejegyzésében.