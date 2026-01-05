Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt tudnia kell!

Megfagyott a levegő az ATV stúdiójában – ezt mondta a Tisza Párt tanácsadója

Sport

Válság Liverpoolban: hamarosan kirúgják Szoboszlai Dominikék edzőjét?

tuzson bence

Tuzson Bence: Komoly eredményeket értünk el, de nem állunk meg!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az igazságügyi miniszter a korábbi évek fejlesztéseinek ismertetése mellett a jövőre nézve is határozott mondatokat fogalmazott meg. Tuzson Bence parlamenti felszólalásából osztott meg rövid videót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tuzson bencedunakesziútfejlesztés

M2-es út fejlesztése, kötött pályás fejlesztések, emeletes motorvonatok, új P+R parkolók, biciklitárolók – sorolta az elmúlt évek fejlesztéseit Dunakeszi környékén Tuzson Bence igazságügyi miniszter hétfőn.

Budapest, 2025. december 15. Tuzson Bence igazságügyi miniszter sajtótájékoztatót tart hivatalában 2025. december 15-én. Magyarország keresetlevelet nyújtott be ezen a napon reggel az Európai Bíróság ellen a törvényszéknek hazánkat a migráció ügyében elmarasztaló ítélete miatt - jelentette be a miniszter. MTI/Kocsis Zoltán
Tuzson Bence
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Tuzson Bence: Nem állunk meg!

Komoly eredményeket értünk el, de nem állunk meg! A következő időszak célja világos: a munkát folytatjuk tovább – mondta el Tuzson Bence igazságügyi miniszter Facebook videó-bejegyzésében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!