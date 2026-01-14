Úgy mutatjuk Orbán Viktort, ahogy még sosem látta

Az elmúlt, már több, mint tizenöt év kormányzása alatt Orbán Viktor számtalan válsággal, döntési helyzettel és történelmi jelentőségű pillanattal szembesült. Ebből a rendkívül mozgalmas időszakból tett közzé most egy látványos videóválogatást a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Ritkán látott, lendületes pillanatokkal idézi fel az elmúlt másfél évtizedet a miniszterelnök legfrissebb videós összeállítása. Orbán Viktor a választási kampány jegyében osztott meg egy válogatást, amely az elmúlt 15 év kormányzásának intenzív, sokszor embert próbáló, máskor emelkedett pillanatait mutatja be. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / MTI

Orbán Viktor videó összeállítása a vizuális összegzése annak a tizenöt évnek, amely alapvetően formálta Magyarország közelmúltját

A miniszterelnök videós bejegyzése megmutatja a kormányfőt tárgyalásokon, helyszíni bejárásokon, nemzetközi találkozókon, valamint kampány- és hétköznapi helyzetekben is.

A képek alapján az elmúlt 15 év nem volt nyugodt időszak: gazdasági válságok, járványhelyzet, háborús konfliktusok árnyéka és nemzetközi politikai viták sora kísérte végig a kormányzást.