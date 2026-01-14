Úgy mutatjuk Orbán Viktort, ahogy még sosem látta

Ritkán látott, lendületes pillanatokkal idézi fel az elmúlt másfél évtizedet a miniszterelnök legfrissebb videós összeállítása. Orbán Viktor a választási kampány jegyében osztott meg egy válogatást, amely az elmúlt 15 év kormányzásának intenzív, sokszor embert próbáló, máskor emelkedett pillanatait mutatja be.
Az elmúlt, már több, mint tizenöt év kormányzása alatt Orbán Viktor számtalan válsággal, döntési helyzettel és történelmi jelentőségű pillanattal szembesült. Ebből a rendkívül mozgalmas időszakból tett közzé most egy látványos videóválogatást a miniszterelnök a közösségi oldalán.
Orbán Viktor videó összeállítása a vizuális összegzése annak a tizenöt évnek, amely alapvetően formálta Magyarország közelmúltját
A miniszterelnök videós bejegyzése megmutatja a kormányfőt tárgyalásokon, helyszíni bejárásokon, nemzetközi találkozókon, valamint kampány- és hétköznapi helyzetekben is.
A képek alapján az elmúlt 15 év nem volt nyugodt időszak: gazdasági válságok, járványhelyzet, háborús konfliktusok árnyéka és nemzetközi politikai viták sora kísérte végig a kormányzást.
