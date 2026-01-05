Új rekord Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján

Hollik István is beszámolt közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójáról, melyen új rekord született.

Hollik István: Ennyit Orbán Viktor nemzetközi elszigetelődéséről. Fotó: Polyák Attila

Hatalmas médiaérdeklődés mellett került sor az év első miniszterelnöki sajtótájékoztatójára. 63 médium ment el, és tette fel a kérdéseit Orbán Viktornak.