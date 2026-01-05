Új rekord Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján

Hírlevél
Mindig az hallani, hogy Orbán Viktor nemzetközileg elszigetelődik – hívja fel a figyelmet Hollik István a KDNP országgyűlési képviselője.
orbán viktorkormányhollik istvánminiszterelnöksajtótájékoztató

Hollik István is beszámolt közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójáról, melyen új rekord született.

Hollik István: Ennyit Orbán Viktor nemzetközi elszigetelődéséről. Fotó: Polyák Attila

Hatalmas médiaérdeklődés mellett került sor az év első miniszterelnöki sajtótájékoztatójára. 63 médium ment el, és tette fel a kérdéseit Orbán Viktornak.

Orbán Viktor: Magyarország a háborús helyett békegazdaságot épít, és már nincs egyedül – ÉLŐ

 

Ez maga az elszigeteltség”

 – jegyezte meg ironikusan Hollik István.

 

