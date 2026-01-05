Új rekord Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján

Mindig az hallani, hogy Orbán Viktor nemzetközileg elszigetelődik – hívja fel a figyelmet Hollik István a KDNP országgyűlési képviselője.
Hollik István is beszámolt közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójáról, melyen új rekord született.
Hatalmas médiaérdeklődés mellett került sor az év első miniszterelnöki sajtótájékoztatójára. 63 médium ment el, és tette fel a kérdéseit Orbán Viktornak.
Ez maga az elszigeteltség”
– jegyezte meg ironikusan Hollik István.
