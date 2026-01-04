„Új fejezetet nyitunk a magyar szakképzés történetében, ugyanis 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére. Ez már az ötödik béremelés 2020 óta, és az eredmények magukért beszélnek”– jelentette ki Facebook oldalán megosztott videójában Varga-Bajusz Veronika.

Fotó: Facebook/Varga-Bajusz Veronika

A felsőoktatásért és szakképzésért felelős államtitkár kiemelte,

az oktatók bére két és félszeresére nő az elmúlt években. Ma már elmondhatjuk, hogy a szakképzésben dolgozó oktatók megbecsült, versenyképes jövedelemért dolgoznak. A legalacsonyabb bér 775 ezer forint, az átlagos havi bér pedig közel 890 ezer forint. Ez az intézkedés több mint 24 ezer oktatót érint, és a kormány 32 milliárd forintos forrást biztosít a szakképzés további erősítésére.

A politikus szerint a béremelés befektetés Magyarország jövőjébe, ahol a szakképzésben dolgozók biztonságban, megbecsülve és hosszú távon elkötelezetten végezhetik a munkájukat.