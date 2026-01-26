Gulyás Gergely: Megvédjük a magyar családokat

„Megtartotta ülését az a munkacsoport, ami azért jött létre, mert a kormány szerdai ülésén azt a döntést hozta, hogy a januári fűtéstöbbletköltségeket, amelyek a 15 éve nem látott extrém hideg miatt voltak megtapasztalhatóak Magyarországon, azt átvállalja. Tehát a cél az az, hogy azért, mert januárban extrém időjárási körülmények voltak, senkinek ne kelljen többet fizetnie” – jelentette ki Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter.

Hidvégi Balázs: Az extrém hideg miatt csak a rezsicsökkentés már nem elég

Fotó: stock fotó / A kép illusztráció

Az ügyben tartott sajtótájékoztatón Lantos Csaba energiaügyi miniszter kiemelte,