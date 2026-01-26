Gulyás Gergely: Megvédjük a magyar családokat

Hírlevél
gulyás gergely

A cél, hogy az extrém hideg ellenére se kelljen senkinek az átlagosnál többet fizetnie Januárban.
„Megtartotta ülését az a munkacsoport, ami azért jött létre, mert a kormány szerdai ülésén azt a döntést hozta, hogy a januári fűtéstöbbletköltségeket, amelyek a 15 éve nem látott extrém hideg miatt voltak megtapasztalhatóak Magyarországon, azt átvállalja. Tehát a cél az az, hogy azért, mert januárban extrém időjárási körülmények voltak, senkinek ne kelljen többet fizetnie” – jelentette ki Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter. 

Az ügyben tartott sajtótájékoztatón Lantos Csaba energiaügyi miniszter kiemelte, 

nagyon különböző elszámolási módok vannak, ezekre az ügyfélkörökre eltérő megoldást kell választani ahhoz, hogy mindenki számára fair legyen. Ennek megfelelően különböző verziókat vizsgáltunk meg. Egy kiérlelt javaslattal megyünk a kormány elé.”

 

