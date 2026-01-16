Újabb segítség a magyaroknak – Orbán Viktor számolt be róla

Orbán Viktor kifejtette, akiknek nincs bevezetve a gáz, vagy nem tudják kifizetni, nem tudnak árammal fűteni, azoknak szükségük van tűzifára.
Minden télen van tűzifa-támogatási akciója a kormánynak, amit most megdupláztak, és a módszereken is változtattak. Az önkormányzatokat bevonva egy sokkal gyorsabb és hatékonyabb rendszerben juttatják el a sok tízezer köbméter tűzifát az emberekhez.
Felső korlát nélküli elszámolás van, az operatív törzs és a belügyminiszter arra kapott felhatalmazást, hogy a szükséges famennyiséget állítsák elő, akármennyibe is kerül”
– közölte a miniszterelnök.
Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy vörös kód van érvényben az országban. Ilyenkor az összes szociális intézménynek fogadókésznek kell lennie arra, hogy hajléktalanokat, vagy a saját házukban hideg miatt megmaradni nem tudó embereket befogadjon.
Ez a kapacitás, ami ilyenkor rendelkezésre áll, az jóval meghaladja azon emberek számát, akik egyébként nem rendelkeznek fedéllel, vagy nem biztonságos a fedél a fejük fölött”
– jelezte a miniszterelnök.