Újabb segítség a magyaroknak – Orbán Viktor számolt be róla

Orbán Viktor kifejtette, akiknek nincs bevezetve a gáz, vagy nem tudják kifizetni, nem tudnak árammal fűteni, azoknak szükségük van tűzifára.

Orbán Viktor: Megdupláztuk a tűzifa-támogatási akciót (Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya)

Minden télen van tűzifa-támogatási akciója a kormánynak, amit most megdupláztak, és a módszereken is változtattak. Az önkormányzatokat bevonva egy sokkal gyorsabb és hatékonyabb rendszerben juttatják el a sok tízezer köbméter tűzifát az emberekhez.

Felső korlát nélküli elszámolás van, az operatív törzs és a belügyminiszter arra kapott felhatalmazást, hogy a szükséges famennyiséget állítsák elő, akármennyibe is kerül”

– közölte a miniszterelnök.