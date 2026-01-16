Hírlevél
A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Macront veri a felesége? - az internet szerint képen a bizonyíték 

orbán viktor

Újabb segítség a magyaroknak – Orbán Viktor számolt be róla

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Olyan helyzet ne legyen, hogy valaki azért fagy meg, vagy nem jut ilyen támogatáshoz, mert a költségvetési keret kimerült. A pénz is félre van téve erre – közölte Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában.
orbán viktorrászorulók támogatásatámogatástűzifamagyarország kormánya

Orbán Viktor kifejtette, akiknek nincs bevezetve a gáz, vagy nem tudják kifizetni, nem tudnak árammal fűteni, azoknak szükségük van tűzifára.

Orbán Viktor: Megdupláztuk a tűzifa-támogatási akciót.
Orbán Viktor: Megdupláztuk a tűzifa-támogatási akciót (Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya)

Minden télen van tűzifa-támogatási akciója a kormánynak, amit most megdupláztak, és a módszereken is változtattak. Az önkormányzatokat bevonva egy sokkal gyorsabb és hatékonyabb rendszerben juttatják el a sok tízezer köbméter tűzifát az emberekhez.

Felső korlát nélküli elszámolás van, az operatív törzs és a belügyminiszter arra kapott felhatalmazást, hogy a szükséges famennyiséget állítsák elő, akármennyibe is kerül”

– közölte a miniszterelnök.

Orbán Viktor a nemzeti petícióról: A magyar kormány az egyetlen, amely kikéri az emberek véleményét

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy vörös kód van érvényben az országban. Ilyenkor az összes szociális intézménynek fogadókésznek kell lennie arra, hogy hajléktalanokat, vagy a saját házukban hideg miatt megmaradni nem tudó embereket befogadjon.

Ez a kapacitás, ami ilyenkor rendelkezésre áll, az jóval meghaladja azon emberek számát, akik egyébként nem rendelkeznek fedéllel, vagy nem biztonságos a fedél a fejük fölött”

– jelezte a miniszterelnök.

 

