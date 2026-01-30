A Tisza Párthoz tartozó 11. OEVK Tisza-szigetek nem megfelelő adatkezelése okán az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központhoz tartozó 27 gyermek adatai kerültek nyilvánosságra. A karácsonyi adományokat gyűjtő Tisza-szigetek ugyanis egy mindenki számára elérhető dokumentumot osztottak meg, benne a nehéz sorsú fiatalok személyes adataival – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Magyar Péter aggódhat az újabb tiszás adatbotrány miatt: ezúttal nehéz sorsú gyerekek adatai kerültek nyilvánosságra

A Tisza Párthoz tartozó csoportok ugyanis úgy hirdettek adománygyűjtést, hogy egy mindenki számára nyilvános dokumentumban körbeküldözgették a megajándékozni kívánt fiatalok személyes adatait.

Ez annak fényében különösen aggályos, hogy a szóban forgó III. kerületi átmeneti otthonban olyan gyermekek is élhetnek, akiket egyik szülőjükkel bántalmazó környezetből menekítették ki a hatóságok.

Magyar Péter pártja és aktivistáik lassan hírhedtté válnak arról, hogy mennyire rosszul bánnak a rájuk bízott minősített személyes adatokkal. Mint az közismert, a párt még tavaly szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit – a kezdeti állítások szerint – két nap alatt mintegy százezren töltöttek le. A tiszás applikációnak fontos szerepet szántak a kampányban, a közösségépítésben, és a választások előtti mozgósításban.

Ugyanakkor már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre. A botrányt kirobbantó október 6-i Index-cikk arra is utalt, hogy

a tiszás applikáció kidolgozásában, sőt annak működtetésében ukránok is részt vettek.

A Tisza Párt pár órával a cikk megjelenése után még azt válaszolta a balliberális Telexnek, hogy „sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás”, egyúttal azt is közölték, hogy az applikációt magyar szakemberek dolgozták ki.

Magyar Péterék egy alig hihető kémmesét találtak ki

A Tisza Pártban néhány nap eltelte után rájöttek, hogy a teljes tagadás már nem elég, ezért mondani kellett valamit annak a sok ezer tiszás szimpatizánsnak, akiknek az adatai kikerültek az internetre. Merthogy az információk mint később kiderültek valósak és eredetiek voltak. Az adatbotrány kirobbanása után három nappal, október 9-én Radnai Márk egy kémmesével rukkolt elő. A Tisza Párt alelnöke egy belső levélben összehangolt titkosszolgálati akciót emlegetett, azt, hogy a Tisza Párt egyik önkéntese „az orbáni titkosszolgálat beépített embere” volt. Megnyugtatásul hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították.