A Tisza Párthoz tartozó 11. OEVK Tisza-szigetek nem megfelelő adatkezelése okán az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központhoz tartozó 27 gyermek adatai kerültek nyilvánosságra. A karácsonyi adományokat gyűjtő Tisza-szigetek ugyanis egy mindenki számára elérhető dokumentumot osztottak meg, benne a nehéz sorsú fiatalok személyes adataival – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.
A Tisza Párthoz tartozó csoportok ugyanis úgy hirdettek adománygyűjtést, hogy egy mindenki számára nyilvános dokumentumban körbeküldözgették a megajándékozni kívánt fiatalok személyes adatait.
Ez annak fényében különösen aggályos, hogy a szóban forgó III. kerületi átmeneti otthonban olyan gyermekek is élhetnek, akiket egyik szülőjükkel bántalmazó környezetből menekítették ki a hatóságok.
Magyar Péter pártja és aktivistáik lassan hírhedtté válnak arról, hogy mennyire rosszul bánnak a rájuk bízott minősített személyes adatokkal. Mint az közismert, a párt még tavaly szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit – a kezdeti állítások szerint – két nap alatt mintegy százezren töltöttek le. A tiszás applikációnak fontos szerepet szántak a kampányban, a közösségépítésben, és a választások előtti mozgósításban.
Ugyanakkor már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre. A botrányt kirobbantó október 6-i Index-cikk arra is utalt, hogy
a tiszás applikáció kidolgozásában, sőt annak működtetésében ukránok is részt vettek.
A Tisza Párt pár órával a cikk megjelenése után még azt válaszolta a balliberális Telexnek, hogy „sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás”, egyúttal azt is közölték, hogy az applikációt magyar szakemberek dolgozták ki.
Magyar Péterék egy alig hihető kémmesét találtak ki
A Tisza Pártban néhány nap eltelte után rájöttek, hogy a teljes tagadás már nem elég, ezért mondani kellett valamit annak a sok ezer tiszás szimpatizánsnak, akiknek az adatai kikerültek az internetre. Merthogy az információk mint később kiderültek valósak és eredetiek voltak. Az adatbotrány kirobbanása után három nappal, október 9-én Radnai Márk egy kémmesével rukkolt elő. A Tisza Párt alelnöke egy belső levélben összehangolt titkosszolgálati akciót emlegetett, azt, hogy a Tisza Párt egyik önkéntese „az orbáni titkosszolgálat beépített embere” volt. Megnyugtatásul hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították.
Igen ám, csakhogy a Magyar Nemzet október 11-én megírta, hogy vannak olyan tiszások a kiszivárgott adatbázisban, akik az állítólagos kém eltávolítása után regisztráltak a Tisza Világba. Az ő adataikat tehát sehogyan sem tudta kiszivárogtatni az állítólagos beépített önkéntes, az információk mégis kikerültek.
A tiszás kémmese tehát így gyorsan összeomlott, aminek látványos következményei voltak. Az adatszivárgási botrány kirobbanását követő napokban, hetekben több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a telefonos alkalmazás aktív használatával. Az első hullám közvetlenül a botrány október eleji kirobbanása után jelentkezett, a használat második, hullámszerű bezuhanását pedig akkor érzékelték a pártban, amikor kiderült, hogy csupán kitaláció a fideszes kémről szóló magyarázat.
