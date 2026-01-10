Lebirkázták a magyarokat – hatalmas botrány az újpesti Tisza-jelöltek videója körül

Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő közlése szerint a tiszás videófelvételen az látszik, hogy a Tisza Párt újpesti aktivistáit a szavazópolgárok kopogtatásos felkeresésére készítették fel, miközben a képzési anyagokat igyekeztek kitakarni.

Zsigmond Barna Pál a közösségi oldalán adott hangot a felháborodásának azzal az újpesti Tisza-jelöltekről nyilvánosságra került videófelvétellel kapcsolatban, amelyen a párt aktivistáinak tartott képzés képei között a magyar embereket sértő megnyilatkozások láthatóak. A politikus szerint Magyar Péterék újpesti videója egyértelmű bizonyítéka annak, hogyan is gondolkodik a Tisza Párt a magyar emberekről. Kép: Facebook/Zsigmond Barna Pál

Lelepleződött a Tisza Párt valódi véleménye a magyar emberekről egy újpesti tiszás aktivistaképzésről készült videóban

A tiszás belső képzési anyagok kitakarása azonban nem járt sikerrel a videóban.

Jól látszik, hogy azt írja a tiszás képzési anyag, hogy túl birkák a magyarok”

- hívta fel a figyelmet a képviselő, aki ezt példátlan és felháborító kijelentésnek nevezte.

A videó kapcsán Zsigmond Barna Pál külön megnevezte Jakab Zsuzsannát, a Tisza Párt újpesti jelöltjét, aki szerinte saját maga buktatta le pártját. Mint fogalmazott, a nyilvánosságra került, „jópofizós” hangvételű felvétel mögött valójában a magyar emberek lenézése húzódik meg.

A képviselő szerint a magyarok megbélyegzése nem új jelenség a baloldalon. Felidézte, hogy korábban is előfordult, hogy a velük egyet nem értőket „patkánynak”, „pestisesnek” vagy „véglényeknek” nevezték. Álláspontja szerint ez a gondolkodásmód most ismét felszínre került, csak más köntösben.

Zsigmond Barna Pál úgy fogalmazott:

Az a párt, az a jelölt, amelyik így gondolkodik a magyar emberekről, nem alkalmas és nem méltó arra, hogy vezesse Magyarországot.”

A fideszes politikus szerint az ügy világosan megmutatja, milyen értékrend is húzódik meg valójában a Tisza Párt és annak vezetője, Magyar Péter mögött, ami komoly kérdéseket vet fel az ellenzék hitelességével kapcsolatban.