Újságírót lökdöstek a Tiszások, Rétvári Bence a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez fordult

Felszólítom a Magyar Újságírók Országos Szövetségét, hogy álljon ki a Vácon bántalmazott újságíró mellett – mondja Facebook-videójában Rétvári Bence.

Mint ismert, botrányosan viselkedett az őt kérdező riporterrel Szimon Renáta, a Tisza Párt váci jelöltje. A helyi újságírónő mindössze arra volt kíváncsi, miért javasolta korábban a Tisza Párt váci jelöltje az önkormányzati lakások bérleti díjának megemelését.

Szimon Renáta, a Tisza Párt váci jelöltje azonban a válaszadás helyett

előbb megpróbált elmenekülni, majd amikor ez nem sikerült, eltakarta a kamera objektívjét, és lökdösni kezdték az operatőrt.

Az államtitkár szerint az újságíró nem tett mást, csak a munkáját végezte.