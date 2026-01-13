Újságírót lökdöstek a Tiszások, Rétvári Bence a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez fordult

„Álljanak ki a Vácon bántalmazott újságíró mellett” – szólította fel Facebook-videójában a Magyar Újságírók Országos Szövetségét Rétvári Bence, miután a Tisza Párt váci jelöltje, Szimon Renáta a kérdező riporterrel szemben botrányosan viselkedett. Az államtitkár hangsúlyozta: az újságíró csupán a munkáját végezte, amikor a lakbéremelési javaslatról kérdezett.
Felszólítom a Magyar Újságírók Országos Szövetségét, hogy álljon ki a Vácon bántalmazott újságíró mellett – mondja Facebook-videójában Rétvári Bence.
Mint ismert, botrányosan viselkedett az őt kérdező riporterrel Szimon Renáta, a Tisza Párt váci jelöltje. A helyi újságírónő mindössze arra volt kíváncsi, miért javasolta korábban a Tisza Párt váci jelöltje az önkormányzati lakások bérleti díjának megemelését.
Szimon Renáta, a Tisza Párt váci jelöltje azonban a válaszadás helyett
előbb megpróbált elmenekülni, majd amikor ez nem sikerült, eltakarta a kamera objektívjét, és lökdösni kezdték az operatőrt.
Az államtitkár szerint az újságíró nem tett mást, csak a munkáját végezte.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!