Mutatjuk, mennyi az a 800 milliárd, amit Ukrajna éppen kér

Felfoghatatlan nagyságrendű összegekről zajlik az alkudozás Ukrajna finanszírozásáról az Európai Unióban – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Hankó Balázs.
A kultúráért felelős miniszter tájékoztatott: Ukrajna a következő tíz évre összesen 800 milliárd dollárt kér.
A miniszter érzékeltette a nagyságrendet:
- 800 milliárd dollárból 40 éven át lehetne finanszírozni a magyar nyugdíjakat,
- míg az összes magyar családtámogatás hat évtizeden keresztül lenne kifizethető.
- Ez az összeg csaknem a négyszerese Magyarország éves GDP-jének, forintra átszámítva pedig 264 ezer milliárd forintot jelent.
- Hankó Balázs arra is rámutatott: a 800 milliárd dollár annak az összegnek a harmada, amelyet Németország az újraegyesítésre fordított 35 év alatt.
Mindezt Ukrajna tíz évre igényli, miközben az Európai Unió egyes vezetői már 90 milliárd eurónyi hitelről is döntöttek – olyan konstrukcióról, amelyből Magyarország a csehekkel és a szlovákokkal közösen nem kért.
Ezt akarja Ukrajna ügyében a Tisza
A miniszter hozzátette az uniós végrehajtók és hazai szatelitpártjukkal,
a Tisza Párttal karöltve azt tervezik, hogy a számlát a magyar családokkal és a magyar nyugdíjasokkal fizettetik meg.
Hankó Balázs felsorolása szerint elvennék az anyák adómentességét, megszüntetnék a családok adókedvezményeit, a 13. és a 14. havi nyugdíjat, felszámolnák az egykulcsos személyi jövedelemadót és a Nők 40 programot, emelnék a nyugdíjkorhatárt, valamint a társasági adót is.
„Na, még mit nem”
– fogalmazott a miniszter, hangsúlyozva: a kormány éppen az ellenkező irányt képviseli. Mint mondta, Magyarország a magyar családok támogatása, az idősek biztonsága, a fiatalok tervezhető jövője és a béke mellett teszi le a voksát.