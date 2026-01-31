Brüsszel zöld utat adott a magyar választások befolyásolására – kitálalt az ukrán sztárvlogger

Az Ellenpont beszámolója alapján az ismert ukrán vlogger, Anatolij Sarij legutóbbi videójában részletesen beszélt arról, miként próbálhatja Volodimir Zelenszkij köre Magyar Péter oldalán befolyásolni a magyar választásokat. Állítása szerint mindehhez brüsszeli politikai jóváhagyás társul, a tét pedig Magyarország háborúba sodrása és az ukrán állam finanszírozása.

Ukrán vlogger is megerősítette Ukrajna és Magyar Péter szoros kapcsolatát (Forrás: Facebook)

Ügynökszálak és politikai kapcsolatok

Sarij szerint a beavatkozás kulcsfigurája Tseber Roland Ivanovics, akit a vlogger ukrán ügynökként emleget, és aki szoros kapcsolatot ápol Magyar Péterrel. A videóban arra hívta fel a figyelmet, hogy Tseber közvetlen bejárással rendelkezik az ukrán elnöki körökhöz, ami szerinte kizárja a véletlenek szerepét.

Tsebernek közös fotói vannak Magyar Péterrel, amelyeket maga tett közzé, lelkes kommentárokkal és jelentős hirdetési pénzzel megtolva”

– mondta Sarij, hozzátéve, hogy ez célzott politikai befolyásolásra utal.

Brüsszeli háttér, eszkalált konfliktus

A vlogger másik kulcsállítása szerint Zelenszkij nem véletlenül élezi a konfliktust Magyarországgal, mert politikai fedezetet érez maga mögött. Sarij ezt az Európai Bizottság támogatásával magyarázza, élén Ursula von der Leyennel.

Zelenszkij érzi a támogatást maga mögött, ezért érzi felhatalmazva magát más országok választásaiba való beavatkozásra”

– fogalmazott az ukrán vlogger.