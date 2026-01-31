Brüsszel zöld utat adott a magyar választások befolyásolására – kitálalt az ukrán sztárvlogger

Az Ellenpont beszámolója alapján az ismert ukrán vlogger, Anatolij Sarij legutóbbi videójában részletesen beszélt arról, miként próbálhatja Volodimir Zelenszkij köre Magyar Péter oldalán befolyásolni a magyar választásokat. Állítása szerint mindehhez brüsszeli politikai jóváhagyás társul, a tét pedig Magyarország háborúba sodrása és az ukrán állam finanszírozása.
Ügynökszálak és politikai kapcsolatok
Sarij szerint a beavatkozás kulcsfigurája Tseber Roland Ivanovics, akit a vlogger ukrán ügynökként emleget, és aki szoros kapcsolatot ápol Magyar Péterrel. A videóban arra hívta fel a figyelmet, hogy Tseber közvetlen bejárással rendelkezik az ukrán elnöki körökhöz, ami szerinte kizárja a véletlenek szerepét.
Tsebernek közös fotói vannak Magyar Péterrel, amelyeket maga tett közzé, lelkes kommentárokkal és jelentős hirdetési pénzzel megtolva”
– mondta Sarij, hozzátéve, hogy ez célzott politikai befolyásolásra utal.
Brüsszeli háttér, eszkalált konfliktus
A vlogger másik kulcsállítása szerint Zelenszkij nem véletlenül élezi a konfliktust Magyarországgal, mert politikai fedezetet érez maga mögött. Sarij ezt az Európai Bizottság támogatásával magyarázza, élén Ursula von der Leyennel.
Zelenszkij érzi a támogatást maga mögött, ezért érzi felhatalmazva magát más országok választásaiba való beavatkozásra”
– fogalmazott az ukrán vlogger.
A végső ár: a magyarok fizetnek
Sarij legsúlyosabb állítása szerint a beavatkozás valódi következménye nem politikai vita, hanem nagyon is kézzelfogható kockázat. Úgy látja, hogy ha a háborúpárti forgatókönyv érvényesül, a magyar adófizetők állhatják Ukrajna számláit, és akár az is felmerülhet, hogy magyarokat küldenek a frontra. A vlogger hangsúlyozta: Európában semmi sincs ingyen, a Kijevnek juttatott milliárdok forrása a dolgozó emberek adója. Szerinte ezért nem riogatás az, amire Orbán Viktor rendszeresen figyelmeztet, hanem egy nagyon is valós politikai és biztonsági forgatókönyv.