Ukrajna EU-tagsága már itt van az ajtóban – Brüsszel mindent megtesz

A magyarok már döntöttek – Brüsszel még nem hallgat

A magyar álláspont egyértelmű: a VOKS2025 szavazáson több mint kétmillió ember mondott nemet Ukrajna gyorsított uniós csatlakozására, és ezt az akaratot Orbán Viktor kormánya következetesen képviseli is. Szentkirályi Alexandra arra emlékeztetett:

Emlékeztek arra, hogy mit mondott Magyar Péter és a teljes balos sajtó arról, hogy az ukrán gyorsított EU-csatlakozás csak fideszes kacsa? Most maga Zelenszkij mondja ki.”

A kérdés innentől nem az, hogy lesz-e döntés, hanem az, hogy ki hozza meg. A következő kormány fog szavazni Ukrajna uniós tagságáról, és miközben Orbán Viktor és a Fidesz álláspontja világos, a Tisza Párt esetében tudjuk a választ: Brüsszelnek nem mondanának nemet. Ezért is hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra: a magyar érdekek képviselete most nem bizonytalanság, hanem választás kérdése. Ezért a Fidesz a biztos választás.