Ukrajna EU-tagsága már itt van az ajtóban – Brüsszel mindent megtesz

Ami hónapokig „fideszes kacsának” volt beállítva a baloldali sajtóban, azt most maga az ukrán elnök erősítette meg: Ukrajna nem a távoli jövőben, hanem már jövőre belépne az Európai Unióba. A bejelentés után világossá vált, hogy a kérdés nem elvi vita, hanem konkrét politikai döntés, amely Magyarország számára is komoly következményekkel jár – figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra.
A magyarok már döntöttek – Brüsszel még nem hallgat
A magyar álláspont egyértelmű: a VOKS2025 szavazáson több mint kétmillió ember mondott nemet Ukrajna gyorsított uniós csatlakozására, és ezt az akaratot Orbán Viktor kormánya következetesen képviseli is. Szentkirályi Alexandra arra emlékeztetett:
Emlékeztek arra, hogy mit mondott Magyar Péter és a teljes balos sajtó arról, hogy az ukrán gyorsított EU-csatlakozás csak fideszes kacsa? Most maga Zelenszkij mondja ki.”
A kérdés innentől nem az, hogy lesz-e döntés, hanem az, hogy ki hozza meg. A következő kormány fog szavazni Ukrajna uniós tagságáról, és miközben Orbán Viktor és a Fidesz álláspontja világos, a Tisza Párt esetében tudjuk a választ: Brüsszelnek nem mondanának nemet. Ezért is hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra: a magyar érdekek képviselete most nem bizonytalanság, hanem választás kérdése. Ezért a Fidesz a biztos választás.