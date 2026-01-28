Hírlevél
ukrajna

Hatalmas pofon Zelenszkijnek és Magyar Péternek! Friss kutatás mutatja, hogy mit gondolnak az emberek Ukrajna EU-csatlakozásáról

7 perce
Olvasási idő: 5 perc
Brüsszel már 2027-ben felvenné Ukrajnát az Európai Unióba, még a csatlakozási feltételek teljesítése előtt. A Századvég friss kutatása szerint azonban az uniós polgárok elsöprő többsége elutasítja ezt a tervet.
ukrajnakutatásuniós csatlakozásszázadvégmagyarországursula von der leyen

Hiába sürgeti Ursula von der Leyen, az európai társadalmak nem kérnek a politikai gyorsítósávból. A Századvég Európa Projekt-kutatása szerint az uniós polgárok háromnegyede ellenzi, hogy Ukrajna a megszokott érdemalapú eljárást megkerülve váljon az EU tagjává.

Ukrajna
Kijózanító adatok: ilyen arányban támogatják az európaiak Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását (Forrás: Századvég)

A gyorsított csatlakozás nem élvez társadalmi támogatást

A kutatás adatai egyértelműek: 

Az európaiak mindössze 18 százaléka támogatná Ukrajna azonnali felvételét, míg 43 százalék ragaszkodik a hagyományos csatlakozási feltételek betartásához, 32 százalék pedig teljes mértékben elutasítja az integrációt. 

A brüsszeli terv még a leginkább Ukrajna-párti országokban sem népszerű: Svédországban és Finnországban is kisebbségben vannak a feltétel nélküli beléptetés hívei.

Orbán Balázs: Ukrajna tönkreteszi Európát

Gazdák, biztonság, pénz – ezek miatt aggódnak az európaiak

Ukrajna csatlakozását nemcsak politikai, hanem nagyon is kézzelfogható kockázatok övezik. 

A válaszadók 59 százaléka szerint az ukrán integráció súlyosan rontaná az uniós gazdák helyzetét, 53 százalék pedig élelmiszerbiztonsági problémáktól tart. Emellett 55 százalék aggódik a bűnözés és a biztonsági kockázatok növekedése miatt, míg 52 százalék attól fél, hogy Ukrajna belépésével csökkennének az egyes tagállamoknak jutó uniós fejlesztési források.

Ebből világosan kitűnik, hogy a magyarok aggályai se nem túlzóak, se nem elrugaszkodottak Európa többi országához képest. 

Magyarország és Ausztria a leginkább elutasító országok között

A felmérés szerint Magyarországon a felnőtt lakosság 93 százaléka, Ausztriában pedig 83 százaléka utasítja el Ukrajna azonnali csatlakozását. A Századvég elemzése hangsúlyozza: 

Ukrajna
Kijózanító adatok: ezek miatt aggódnak legjobban az európaiak Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásával kapcsolatban (Forrás: Századvég)

Ukrajna felvételéhez nemcsak a csatlakozási feltételek teljesítésére lenne szükség, hanem az európai polgárok jogos aggályaira is megnyugtató válaszokat kellene adni.”

A kutatás üzenete világos: az európaiak nem elvi vitát folytatnak, hanem következményekről beszélnek. És ezekre a következményekre Brüsszel egyelőre nem adott választ. 

