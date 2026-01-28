Hatalmas pofon Zelenszkijnek és Magyar Péternek! Friss kutatás mutatja, hogy mit gondolnak az emberek Ukrajna EU-csatlakozásáról

Hiába sürgeti Ursula von der Leyen, az európai társadalmak nem kérnek a politikai gyorsítósávból. A Századvég Európa Projekt-kutatása szerint az uniós polgárok háromnegyede ellenzi, hogy Ukrajna a megszokott érdemalapú eljárást megkerülve váljon az EU tagjává.
A gyorsított csatlakozás nem élvez társadalmi támogatást
A kutatás adatai egyértelműek:
Az európaiak mindössze 18 százaléka támogatná Ukrajna azonnali felvételét, míg 43 százalék ragaszkodik a hagyományos csatlakozási feltételek betartásához, 32 százalék pedig teljes mértékben elutasítja az integrációt.
A brüsszeli terv még a leginkább Ukrajna-párti országokban sem népszerű: Svédországban és Finnországban is kisebbségben vannak a feltétel nélküli beléptetés hívei.
Gazdák, biztonság, pénz – ezek miatt aggódnak az európaiak
Ukrajna csatlakozását nemcsak politikai, hanem nagyon is kézzelfogható kockázatok övezik.
A válaszadók 59 százaléka szerint az ukrán integráció súlyosan rontaná az uniós gazdák helyzetét, 53 százalék pedig élelmiszerbiztonsági problémáktól tart. Emellett 55 százalék aggódik a bűnözés és a biztonsági kockázatok növekedése miatt, míg 52 százalék attól fél, hogy Ukrajna belépésével csökkennének az egyes tagállamoknak jutó uniós fejlesztési források.
Ebből világosan kitűnik, hogy a magyarok aggályai se nem túlzóak, se nem elrugaszkodottak Európa többi országához képest.
Magyarország és Ausztria a leginkább elutasító országok között
A felmérés szerint Magyarországon a felnőtt lakosság 93 százaléka, Ausztriában pedig 83 százaléka utasítja el Ukrajna azonnali csatlakozását. A Századvég elemzése hangsúlyozza:
Ukrajna felvételéhez nemcsak a csatlakozási feltételek teljesítésére lenne szükség, hanem az európai polgárok jogos aggályaira is megnyugtató válaszokat kellene adni.”
A kutatás üzenete világos: az európaiak nem elvi vitát folytatnak, hanem következményekről beszélnek. És ezekre a következményekre Brüsszel egyelőre nem adott választ.