Hatalmas pofon Zelenszkijnek és Magyar Péternek! Friss kutatás mutatja, hogy mit gondolnak az emberek Ukrajna EU-csatlakozásáról

Hiába sürgeti Ursula von der Leyen, az európai társadalmak nem kérnek a politikai gyorsítósávból. A Századvég Európa Projekt-kutatása szerint az uniós polgárok háromnegyede ellenzi, hogy Ukrajna a megszokott érdemalapú eljárást megkerülve váljon az EU tagjává.

Kijózanító adatok: ilyen arányban támogatják az európaiak Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását (Forrás: Századvég)

A gyorsított csatlakozás nem élvez társadalmi támogatást

A kutatás adatai egyértelműek:

Az európaiak mindössze 18 százaléka támogatná Ukrajna azonnali felvételét, míg 43 százalék ragaszkodik a hagyományos csatlakozási feltételek betartásához, 32 százalék pedig teljes mértékben elutasítja az integrációt.

A brüsszeli terv még a leginkább Ukrajna-párti országokban sem népszerű: Svédországban és Finnországban is kisebbségben vannak a feltétel nélküli beléptetés hívei.