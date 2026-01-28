Hírlevél
ukrajna

Mindent megígértek Ukrajnának – kiszivárgott, mit súgott meg Orbán Anita

Nem kellett sokat várni: amitől tartani lehetett, bekövetkezett. Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértője Ukrajnának azt üzente, kormányra kerülésük esetén Magyarország minden akadályt elhárít.
ukrajnauniós csatlakozástisza pártmenczer tamásígéret

Menczer Tamás szerint Orbán Anita egyértelmű üzenetet küldött az ukrán félnek: ha a Tisza Párt nyer, Ukrajna megkap mindent Magyarországtól, amire csak igényt tart. Pénzt, fegyvereket, sőt még az uniós tagság támogatását is. Az információ nem találgatás: az ukránok ezt leírták, cikkben jelent meg. Minden jel arra mutat. hogy ezt Ukrajnában már tényként kezelik.

Ukrajna
„A magyarországi ellenzéki vezető, Orbán Anita (nem köthető Orbán Viktorhoz) nemrég utalt rá, hogy a választások után Magyarország hozzáállása Ukrajnához jelentősen meg fog változni.” (Forrás: Kyiv Post)

Brüsszelnek igen, Magyarországnak nem

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza nem képes nemet mondani Brüsszelnek, és ennek árát mindig a magyar emberek fizetik meg. Mint fogalmazott: 

Ha nyer a Tisza, Ukrajna mindent megkap Magyarországtól.”

A tiszások az ukránok mellé álltak, fáj nekik hogy behívatták a nagykövetet

Menczer Tamás szerint mindez újra bebizonyítja, hogy a magyar érdekek képviselete nem kampányszlogen kérdése, hanem politikai gerincé. Álláspontja világos: 

Brüsszel nyomásával szemben csak Orbán Viktor képes következetesen fellépni, ezért a Fidesz jelenti a biztos választást azoknak, akik nem akarják, hogy Magyarország döntéseit mások írják meg helyettünk.

 

