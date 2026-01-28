Mindent megígértek Ukrajnának – kiszivárgott, mit súgott meg Orbán Anita

Menczer Tamás szerint Orbán Anita egyértelmű üzenetet küldött az ukrán félnek: ha a Tisza Párt nyer, Ukrajna megkap mindent Magyarországtól, amire csak igényt tart. Pénzt, fegyvereket, sőt még az uniós tagság támogatását is. Az információ nem találgatás: az ukránok ezt leírták, cikkben jelent meg. Minden jel arra mutat. hogy ezt Ukrajnában már tényként kezelik.
Brüsszelnek igen, Magyarországnak nem
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza nem képes nemet mondani Brüsszelnek, és ennek árát mindig a magyar emberek fizetik meg. Mint fogalmazott:
Ha nyer a Tisza, Ukrajna mindent megkap Magyarországtól.”
Menczer Tamás szerint mindez újra bebizonyítja, hogy a magyar érdekek képviselete nem kampányszlogen kérdése, hanem politikai gerincé. Álláspontja világos:
Brüsszel nyomásával szemben csak Orbán Viktor képes következetesen fellépni, ezért a Fidesz jelenti a biztos választást azoknak, akik nem akarják, hogy Magyarország döntéseit mások írják meg helyettünk.