Menczer Tamás szerint Orbán Anita egyértelmű üzenetet küldött az ukrán félnek: ha a Tisza Párt nyer, Ukrajna megkap mindent Magyarországtól, amire csak igényt tart. Pénzt, fegyvereket, sőt még az uniós tagság támogatását is. Az információ nem találgatás: az ukránok ezt leírták, cikkben jelent meg. Minden jel arra mutat. hogy ezt Ukrajnában már tényként kezelik.

„A magyarországi ellenzéki vezető, Orbán Anita (nem köthető Orbán Viktorhoz) nemrég utalt rá, hogy a választások után Magyarország hozzáállása Ukrajnához jelentősen meg fog változni.” (Forrás: Kyiv Post)

Brüsszelnek igen, Magyarországnak nem

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza nem képes nemet mondani Brüsszelnek, és ennek árát mindig a magyar emberek fizetik meg. Mint fogalmazott: