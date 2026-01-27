A kormány közösségi média felületén osztott meg adatokat arról, hogyan omlana össze a családi kassza, ha Brüsszel kivezettetné a támogatásokat. Otthonteremtési támogatás, rezsivédelem, szja-mentesség huss, Ukrajna ezt mind lenyelné.
Brüsszel kivezettetné az otthonteremtési támogatást, a rezsivédelmet és az szja-mentességet azért, hogy ezeket a forrásokat Ukrajna fenntartására és az ukrán háború finanszírozására fordíthassák – közölte a kormány közösségi média felületén kedden.
Ukrajna úgy szívná fel a magyar családok pénzét, mint a szivacs
Ha engednénk Brüsszel követeléseinek, akkor
- a családok átlagos rezsi kiadásai ötszázezer forinttal nőnének,
- egy 30 év alatti, egy gyermekes anya esetében 166 ezer forinttal,
- egy 40 év alatti, kétgyermekes anya esetében 226 ezer forinttal,
- egy három gyermekes család esetében 307 ezer forinttal
kevesebb maradna a családi kasszában
– olvasható Magyarország Kormánya Facebook bejegyzésében.
