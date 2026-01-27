Brüsszel kivezettetné az otthonteremtési támogatást, a rezsivédelmet és az szja-mentességet azért, hogy ezeket a forrásokat Ukrajna fenntartására és az ukrán háború finanszírozására fordíthassák – közölte a kormány közösségi média felületén kedden.

Ukrajna úgy szívná fel a magyar családok pénzét, mint a szivacs

Ha engednénk Brüsszel követeléseinek, akkor

a családok átlagos rezsi kiadásai ötszázezer forinttal nőnének,

egy 30 év alatti, egy gyermekes anya esetében 166 ezer forinttal,

egy 40 év alatti, kétgyermekes anya esetében 226 ezer forinttal,

egy három gyermekes család esetében 307 ezer forinttal

kevesebb maradna a családi kasszában

