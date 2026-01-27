Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

Ezt látnia kell!

Rohantak a rendőrök: berepült egy drón a ferihegyi repülőtérre

Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány közösségi média felületén osztott meg adatokat arról, hogyan omlana össze a családi kassza, ha Brüsszel kivezettetné a támogatásokat. Otthonteremtési támogatás, rezsivédelem, szja-mentesség huss, Ukrajna ezt mind lenyelné.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyarország kormányaukrajnabrüsszeltámogatás

Brüsszel kivezettetné az otthonteremtési támogatást, a rezsivédelmet és az szja-mentességet azért, hogy ezeket a forrásokat Ukrajna fenntartására és az ukrán háború finanszírozására fordíthassák – közölte a kormány közösségi média felületén kedden.

Brüsszel kivezettetné az otthonteremtési támogatást, a rezsivédelmet és az szja-mentességet azért, hogy ezeket a forrásokat Ukrajna fenntartására és az ukrán háború finanszírozására fordíthassákBrüsszel, nemzetipetíció, nemzeti petíció
Brüsszel kivezettetné az otthonteremtési támogatást, a rezsivédelmet és az szja-mentességet azért, hogy ezeket a forrásokat Ukrajna fenntartására és az ukrán háború finanszírozására fordíthassák.
Fotó: Magyarország Kormánya

Ukrajna úgy szívná fel a magyar családok pénzét, mint a szivacs

Ha engednénk Brüsszel követeléseinek, akkor

  • a családok átlagos rezsi kiadásai ötszázezer forinttal nőnének,
  • egy 30 év alatti, egy gyermekes anya esetében 166 ezer forinttal,
  • egy 40 év alatti, kétgyermekes anya esetében 226 ezer forinttal,
  • egy három gyermekes család esetében 307 ezer forinttal

kevesebb maradna a családi kasszában

– olvasható Magyarország Kormánya Facebook bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!