Szerintem Ukrajna tönkre tudja tenni Európát! Ez egy valós veszély, sőt a legnagyobb veszély! – mondta Orbán Balázs a videójában.

Orbán Balázs: Ukrajna tönkre tudja tenni Európát!

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Európa jelen pillanatban a világ legelszigeteltebb hatalmi központja. Oroszországtól, ami eddig az olcsó energiát adta, levágták magukat, Kínával elkezdtek egy kereskedelmi háborút, és különböző geopolitikai meg ideológiai konfliktusok mentén összekaptak az Amerikai Egyesült Államokkal. Hát ez így nem fog menni. Ebből nem lesz európai béke, ebből nem lesz európai biztonság, ebből nem lesz európai gazdasági fejlődés.

És az a válasz, amit Ursula von der Leyentől, meg Friedrich Merztől, meg Emmanuel Macrontól hallunk, hogy „nem baj, mert majd mi együtt összefogunk, és majd támogatjuk Ukrajnát, és Ukrajnán keresztül legyőzzük Oroszországot, és majd abból jön a béke és a biztonság és a gazdasági felhajtóerő”.

Mi magyarunk ennek a stratégiának nem szeretnénk felülni, mert ez rendkívül kockázatos és hazárdjáték Magyarország jövőjével és békéjével kapcsolatban!

– hangsúlyozta Orbán Balázs.