Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump elszólta magát? Ez lehet az új amerikai csodafegyver

Durva

Romokban van Magyar Péter házi riporternője, WC-t pucoltatna az Origo újságírójával

Ukrajna

Ukrajna újjáépítését az európai polgárok fizetnék – erről szól Brüsszel terve

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Brüsszel által meghirdetett „Vízió Ukrajna 2040-ig” egy olyan modellt vetít előre, ahol a számlát az európai – köztük a magyar – adófizetők állják, miközben a haszon döntően a globális nagytőke zsebében landol. A konstrukció ráadásul súlyos szuverenitási dilemmákat vet fel – írja a Magyar Nemzet a szombati cikkében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaBrüsszelújjáépítésUrsula von der Leyen

„Ha Ukrajna hosszú távú újjáépítéséről, befektetésekről beszélünk, akkor először is azt kell látni, hogy ki fizeti, és e szerint a program szerint ezt az európai adófizetők fizetnék "– Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója így értékelte az Európai Bizottság Ukrajna újjáépítésére vonatkozó terveit a Magyar Nemzetnek.

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója Ukrajna újjáépítéséről nyilatkozott
Fotó: Fotó: MTI/Lakatos Péter

Ukrajna bajban van

A kutató szerint a pénzügyi segítség nagy valószínűséggel hitelfelvételből történne, tekintettel arra, hogy ekkora forrás jelenleg nem áll rendelkezésre az Európai Unión belül. Mint a lap felidézi, az uniós dokumentum több ezer ukrán állami vállalat privatizációját irányozza elő, beleértve az energetikai, infrastrukturális és nyersanyag-kitermelési ágazatokat is. 

Ez nemcsak Ukrajna gazdasági önállóságát kérdőjelezi meg, hanem azt is felveti: az újjáépítés valódi nyertesei nem az érintett társadalmak, hanem a nemzetközi pénzügyi és ipari körök lesznek. 

„Azok a nagyvállalatok profitálnának ebből, akik az újjáépítésben részt vennének, és megszereznék a gyárakat, mezőgazdasági termelőeszközöket. Itt tehát az európai adófizetőktől elvett pénzen a nagyvállalatok járnának jól" – mutatott rá Siklósi.

Siklósi Péter arról is beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy a brüsszeli terv egy olyan stabilitást feltételez Ukrajnában, amely jelenleg nem létezik. Ez megfelelő garanciákkal alátámasztott békemegállapodást is jelentene, ilyen azonban még nincs.

„A legrosszabb eset az, hogy nem sikerül ilyen békemegállapodást kötni, de a pénzt mégis odaadják, és végül majd 10-15 év múlva az egész elveszhet. Ebben a pillanatban semmi garancia nincs arra, hogy ez nem így történik" – hangsúlyozta.

A Ukrainian rescuer walks at the site of heavily damaged residential buildings following a Russian air attack on the outskirts of Kyiv, on September 28, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. An overnight Russian barrage on Kyiv killed at least four people, including a 12-year-old girl, Ukrainian authorities said on September 28, 2025. (Photo by Roman PILIPEY / AFP)
Kijev külterületén, 2025. szeptember 28-án, az orosz invázió közepette
Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

A Jóléti keret szorosan összekapcsolódik Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának kérdésével is. „A bizottság, annak elnök asszonya és az európai parlamenti pártok is nemcsak Ukrajna EU-tagságát szeretnék, hanem annak gyorsított felvételét, akár a vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása mellett is" – mondta a szakértő. Hozzátette: Ukrajna a csatlakozásra váró országok közül jelenleg a legkevésbé felkészült, mégis politikai döntéssel vennék fel, megkerülve a tagállami kontrollt.

Tervek az újjáépítésre

Brüsszel legújabb tervezete szerint az Európai Unió magára vállalná Ukrajna újjáépítésének oroszlánrészét, és stratégiai prioritásként kezeli az ország mielőbbi bevonását a közös piacba.

Az Európai Bizottság által bemutatott, Jóléti keret elnevezésű dokumentum Ukrajna háború utáni jövőjét kívánja kijelölni egészen 2040-ig. A tervezet olyan átfogó gazdasági és politikai konstrukciót rajzol fel, amely alapjaiban érinti az uniós költségvetést, a tagállamok szuverenitását és Európa gazdasági erőviszonyait.

A dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésének becsült költsége eléri a 800 milliárd dollárt. Ennek jelentős részét Brüsszel – vagyis végső soron az európai adófizetők – állnák.  A finanszírozási modell lényege, hogy az állami és uniós források viselik a kockázatot, miközben a megtérülés elsősorban a globális nagytőke szereplőinél csapódhat le. A tervezet kifejezetten a magánbefektetések mozgósítására épít.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!