Felháborító! Kiszivárgott az Ukrán Biztonsági Szolgálat terve a magyar választásokkal kapcsolatban

A szerb Vaseljenska nevű oldal nyilvánosságra hozott két, az Ukrán Biztonsági Szolgálattól (SZBU) származó dokumentumot, amely szerint Volodimir Zelenszkij kormánya már 2025 szeptemberében létrehozott egy tárcaközi „Különleges Munkacsoportot a magyarországi parlamenti választásokra” – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A portál azt írta, a csoport célja, hogy

az ukránok a Tisza Párt győzelme érdekében korlátoznák, megfélemlítenék, és hamis zászlós terrort alkalmaznának a kárpátaljai magyarokkal szemben.

Hozzátették, az ukránok már korábban is ellenségesek voltak, ugyanis Orbán Viktor leszögezte, nem támogatja a magyar állampolgárok kárára az ukránok „háborús erőfeszítéseit”, ami állítólag éles reakciót váltott ki Volodimir Zelenszkij elnökből.

Ahogy a szerb oldal fogalmazott, „a Magyarországhoz kapcsolódó energetikai infrastruktúra – például a Barátság kőolajvezeték – elleni korábbi szabotázskísérletek, valamint a magyar kormány ellen irányuló dezinformációs kampányok után az ukrán biztonsági erők állítólag most az Ukrajnában élő etnikai magyarokra összpontosítanak. Kijev régóta bizalmatlanul tekint erre a közösségre, annak Budapesthez fűződő közelsége miatt.”

Nyílt választási csalás

A portál azt írta, az egyik, Ukrajna miniszterelnökének, Julija Szviridenkónak küldött dokumentumban leírják, hogy a Tisza Párt, „amely támogatja Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását”, erősíti a választások előtt a pozícióját.

Minden mandátum számít a Tiszának az ukránok szerint: „ha a [magyarországi] ellenzék 3-4 képviselői hellyel többet szerez az új parlamentben, az döntő tényező lehet, és biztosíthatja az Ukrajnát támogató erők hatalomra kerülését Magyarországon.”

Ezzel kapcsolatban az SZBU a dokumentum szerint az alábbi intézkedések meghozatalát javasolja: