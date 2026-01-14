Felháborító! Kiszivárgott az Ukrán Biztonsági Szolgálat terve a magyar választásokkal kapcsolatban

Hírlevél
A Tisza győzelmét akarja az Ukrán Biztonsági Szolgálat, ennek érdekében Kijev listázza a kárpátaljai magyarokat, megsemmisítené a levélszavazatok 40 százalékát, sőt, a frontra küldené vagy egy „hamis zászlós” terrortámadással félemlítené meg az Orbán-pártiakat – derült ki abból a dokumentumból, melynek részletei most kiszivárogtak.
ukrajnavolodimir zelenszkijtisza pártukrán biztonsági szolgálatkijev

A szerb Vaseljenska nevű oldal nyilvánosságra hozott két, az Ukrán Biztonsági Szolgálattól (SZBU) származó dokumentumot, amely szerint Volodimir Zelenszkij kormánya már 2025 szeptemberében létrehozott egy tárcaközi „Különleges Munkacsoportot a magyarországi parlamenti választásokra” – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A portál azt írta, a csoport célja, hogy 

az ukránok a Tisza Párt győzelme érdekében korlátoznák, megfélemlítenék, és hamis zászlós terrort alkalmaznának a kárpátaljai magyarokkal szemben.

Hozzátették, az ukránok már korábban is ellenségesek voltak, ugyanis Orbán Viktor leszögezte, nem támogatja a magyar állampolgárok kárára az ukránok „háborús erőfeszítéseit”, ami állítólag éles reakciót váltott ki Volodimir Zelenszkij elnökből.

Ahogy a szerb oldal fogalmazott, „a Magyarországhoz kapcsolódó energetikai infrastruktúra – például a Barátság kőolajvezeték – elleni korábbi szabotázskísérletek, valamint a magyar kormány ellen irányuló dezinformációs kampányok után az ukrán biztonsági erők állítólag most az Ukrajnában élő etnikai magyarokra összpontosítanak. Kijev régóta bizalmatlanul tekint erre a közösségre, annak Budapesthez fűződő közelsége miatt.”

 

Nyílt választási csalás

A portál azt írta, az egyik, Ukrajna miniszterelnökének, Julija Szviridenkónak küldött dokumentumban leírják, hogy a Tisza Párt, „amely támogatja Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását”, erősíti a választások előtt a pozícióját. 

Minden mandátum számít a Tiszának az ukránok szerint: „ha a [magyarországi] ellenzék 3-4 képviselői hellyel többet szerez az új parlamentben, az döntő tényező lehet, és biztosíthatja az Ukrajnát támogató erők hatalomra kerülését Magyarországon.”

Ezzel kapcsolatban az SZBU a dokumentum szerint az alábbi intézkedések meghozatalát javasolja: 

  • listázni akarják azokat a „magyar származású, ukrán állampolgárokat”, akik 2022-ben levélszavazatban szavaztak a parlamenti választásokok, illetve „meghatározni és ellenőrzés alá vonni az említett kategóriába tartozó személyeket”
  • „megszervezni a Magyar Központi Választási Bizottságnak küldött levelek felkutatását és átnézését. A Fidesz javára leadott szavazólapokat tartalmazó levelek 40%-át megsemmisíteni”
  • további mozgósítási intézkedéseket hajtanának végre a magyar etnikumúak körében.
Sebestyén József kényszersorozása halállal végződött. (Forrás: Facebook képernyőfotó)

A kárpátaljai magyarság megfélemlítése

A kiszivárgott SZBU-dokumentumok alapján az ukránok egyrészt felmérték a kárpátaljai magyarság választási preferenciáit, és 

„riasztóan magas Orbán-támogatottságot” állapítottak meg. 

Ezt követően pedig egy megfélemlítési kampány végrehajtását javasolták a beregszászi, nagyszőlősi, ungvári és munkácsi politikailag aktív polgárok ellen, mindezt úgy, hogy nem zárták ki az erő alkalmazását sem.

A dokumentum lehallgatások, aktivisták megfigyelése és egyéb nyomásgyakorlási eszközök alkalmazását is leírja, valamint a „további mozgósítási intézkedések” kifejezést, amelyet széles körben a rendszer ellenfeleinek frontra küldését jelentő eufemizmusként értelmeznek, akár a halálba is.

A Mandiner szerint a másik kiszivárgott dokumentumot Denisz Smihal védelmi miniszternek címezték, és egy, a lakosság megfélemlítését célzó terrorcselekmény tervét részletezi.  A támadás során lelőtt orosz pilóta nélküli repülőeszközök alkatrészeiből összeállított drónokat használnának, hogy azokat „az agresszor állam repülőeszközeiként” lehessen azonosítani.

Bár a célpontot nem nevezték meg pontosan, feltételezhetően

 egy határ menti polgári létesítményről van szó, ami jelentős számú áldozathoz vezethetne. 

Az várható, hogy az ukrán hatóságok azonnal Oroszországot tennék felelőssé a támadásért, és az incidenst ürügyként használnák fel a szigorúbb hadiállapot bevezetésére Kárpátalján, beleértve a határok lezárását és a postai szolgáltatások felfüggesztését, ami súlyosan veszélyeztetné a választások lebonyolítását.

Hozzátették, a szerb lap felemlegette, hogy 

az ilyen módszerek a második világháború fasiszta rezsimjeinek borzalmaira emlékeztetnek és semmivel sem igazolhatók 

– valamint remélik, hogy Zelenszkijjék tervei meghiúsulnak.

 

