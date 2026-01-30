Ukránok fenyegették robbantással a magyar iskolákat?

Bombariadó miatt több oktatási intézményt is kiürítettek Hajdú-Bihar vármegyében. Hajdúdorogon és Debrecenben is érintettek voltak iskolák, míg Berettyóújfaluban az Arany János Gimnáziumban rendeltek el intézkedéseket. Debrecenben a Szent József Általános Iskola előtt rendőrök és mentők is megjelentek, a diákokat hazaküldték.

Ukrán nyelvű levéllel fenyegették meg a magyar iskolákat – bombariadó Hajdú-Biharban

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a fenyegetések miatt az épületek átvizsgálása megkezdődött, eddig sem robbanószert, sem robbantásra alkalmas eszközt nem találtak.

Terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt nyomoznak

A rendőrség tájékoztatása szerint a hajdú-bihari rendőrök fokozott készültség mellett indítottak eljárást, miután több iskolába azonos forrásból származó, erőszakos tartalmú elektronikus üzenetek érkeztek.

A hatóságok terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés bűntettének gyanúja miatt nyomoznak, a fenyegető e-mailek digitális nyomait is vizsgálják.

A rendőrség hangsúlyozta: a diákok és a pedagógusok biztonsága érdekében minden szükséges intézkedést megtettek, az ellenőrzések jelenleg is zajlanak.

Ukrán nyelvű levél és csatolt kép

Az Index cikke új részleteket közölt az ügyről.

A lap beszámolója szerint az iskoláknak küldött fenyegető üzenetek ukrán nyelvűek voltak, és azokat egy magát ukrán katonának kiadó személy írhatta.

A levélben az elkövető azt állította, hogy robbanószerkezeteket helyeztek el iskolákban, óvodákban és más közintézményekben, valamint egy robbanószerkezetről készült képet is csatolt az üzenethez.

Az Index által ismertetett levél szerint a fenyegetések nemcsak magyarországi, hanem kárpátaljai intézményeket is érinthettek. A rendőrség ugyanakkor megerősítette:

Magyarországon eddig egyetlen érintett épületben sem találtak robbanóanyagot.

Nem előzmény nélküli eset

A mostani bombariadók nem számítanak egyedinek. Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, 2025 januárjában országosan 268 iskolában rendeltek el bombariadót hasonló fenyegetések miatt. Az akkori esetekben sem találtak robbanószerkezetet, a nyomozás azonban továbbra is folyamatban van.