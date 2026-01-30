Az ukránok azért imádkoznak, hogy Magyar Péter nyerje a választást -videó

„Most mindenki ül és imádkozik, és gyertyát gyújt a templomban, hogy Orbán Viktor elveszítse a választásokat” – hallható Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere, aki azért drukkol, hogy

„2026-ban hatalomra kerüljön, és jöjjön egy Európa-párti kormánykoalíció. A mellesleg ukránbarát is.”

Az internetre is kikerült felvételt Bohár Dániel tette közzé, aki azt mondta, az ukránok nem csak imádkoznak és gyertyát gyújtanak, hanem

komoly beavatkozási kísérletekkel is készülnek a magyar választási kampányba.

– Ebbe tartozik Zelenszkij nyilatkozata, vagy kormányának több tagjának különféle sértegetése Magyarország és magyar kormány irányába – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, az ukránoknak komoly tét forog kockán, ezért akarnak beavatkozni a magyar választásokba, és