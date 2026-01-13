Az ukrán parlament kedden megszavazta Denisz Smihal felmentését a védelmi miniszteri tisztségéből – írja a Mandiner az ukrán hírügynökségek beszámolói alapján.

Fotó: Anadolu via AFP

Az Ukrinform állami hírügynökség szerint Smihal leváltását 265 képviselő támogatta, menesztéséhez legalább 225 szavazatra volt szükség.

Smihal kevesebb, mint fél évet töltött ebben a pozícióban, amelyre 2025. július 17-én nevezték ki

– emelte ki az UNIAN hírügynökség. A politikus ugyanakkor továbbra is a kormány tagja marad, Volodimir Zelenszkij elnök felajánlotta neki az első miniszterelnök-helyettesi és energetikai miniszteri tisztséget.

Zelenszkij január 3-án a Telegram-csatornáján közölte, hogy a Denisz Smihallal folytatott találkozót követően megköszönte neki a védelmi minisztériumban végzett munkáját, valamint azokat a folyamatokat, amelyeket az ország védelmének biztosítása érdekében sikerült felgyorsítania. Kiemelte, hogy pontosan ilyen rendszerszintű megközelítésre van most szükség az ukrán energetikában is.

Ki veheti át a védelmi tárcát az ukránoknál?

Szavai szerint rendkívül fontos, hogy minden egyes orosz csapás után gyorsan helyre lehessen állítani a károkat, és hogy az ukrán energetika fejlődése stabil és az ország igényeihez mérten elegendő legyen.

Smihal 2020. március 4. és 2025. július 15. között Ukrajna miniszterelnöki tisztségét töltötte be.

A törvényhozás 270 támogató szavazattal felmentette Mihajlo Fedorovot első miniszterelnök-helyettesi és digitális fejlesztésért felelős miniszteri tisztségéből. Az UNIAN szerint ő veszi majd át Smihaltól a védelmi tárca vezetését. A parlament keddi ülésén támogatta Vaszil Maljuk felmentését is az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjének tisztségéből. Maljuk 2023 februárja óta töltötte be ezt a posztot. Menesztését 235 képviselő támogatta.