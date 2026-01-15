Visszavonul a politikától Ungár Péter, tovább kopik az LMP

Hírlevél
Az LMP korábbi társelnöke bejelentette, felhagy az aktív politizálással, és a jövőben a gyermekvédelem területén kíván dolgozni. Ungár Péter hozzáfűzte: a döntés hosszú ideje érlelődött benne, és nem a közelmúlt politikai botrányaihoz köthető.
Ungár PétergyermekvédelemLMPtávozik

A Mandiner arról ír, hogy feladja az eddigi aktív politikusi pályáját Ungár Péter. Az LMP korábbi társelnöke és országgyűlési képviselője a jövőben már nem politikusként, hanem a gyermekvédelem területén kíván dolgozni.

Ungár Péter 2024 novembere óta már önkéntesként dolgozik egy budapesti gyermekvédelmi intézményben
Az LMP korábbi társelnöke felhagy az aktív politikai szerepvállalással, és a jövőben a gyermekvédelem területén kíván dolgozni, civil és szakmai minőségben. Ungár Péter hangsúlyozta, hogy a döntése hosszú ideje érlelődött benne, és nem a közelmúlt politikai botrányaihoz köthető.  Fotó: Purger Tamás / MTI

Ungár Péter 2024 novembere óta már önkéntesként dolgozik egy budapesti gyermekvédelmi intézményben

Ungár Péter hangsúlyozta, hogy döntése nem a közelmúlt kegyelmi botrányához kapcsolódik. Elmondása szerint a szociális és gyermekvédelmi kérdések már jóval korábban, belső indíttatásból kezdték foglalkoztatni.

A jövőben már nem politikusként szeretnék ezzel foglalkozni”

- fogalmazott a hajdani LMP-s politikus.

A volt képviselő arról is beszélt, hogy 2024 novembere óta önkéntesként dolgozik egy budapesti gyermekvédelmi intézményben, ahol heti négy-öt alkalommal is jelen van. Munkája során elsősorban 3 és 18 év közötti gyerekekkel foglalkozik. Az intézmény pontos nevét kérésére nem hozták nyilvánosságra.

Ungár Péter szakmailag is készül az új területre. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gondoskodáspolitikai mesterképzésén tanul, hogy megszerezze a szükséges szakirányú diplomát. Célja, hogy hosszú távon is a gyermekvédelemben dolgozzon.

A politikus megerősítette, hogy a 2026-os országgyűlési választáson már nem indul jelöltként, ugyanakkor azt is közölte, hogy nem lép ki az LMP-ből, párttagságát megtartja. 

Ungár Péter visszavonulása feltehetően érzékenyen érinti az elmúlt években a politikai súlyából folyamatosan veszítő zöld pártot. Az LMP parlamenti frakciója tavaly februárban – egy újabb képviselő kilépését követően – öt fő alá csökkent, így hivatalosan is megszűnt. 

 

 

