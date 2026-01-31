Jön a számadás napja, szombat éjfélig kötelesek nyilatkozni vagyoni helyzetükről a képviselők

Közeledik a magyar országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatának leadási határideje. Január 31-ig részletesen nyilatkozniuk kell a vagyoni helyzetükről, sőt, a bevallásnak tartalmaznia kell a képviselő, valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, illetve gyermekeinek vagyon-, jövedelmi és gazdasági érdekeltségi helyzetét is.

Kollár Kingának, a Tisza Párt EP-képviselőjének nem egyszer akadt gond a vagyonnyilatkozataival (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint nem mindenkinek sikerül maradéktalanul teljesítenie a kötelezettséget, előfordul, hogy hiányos nyilatkozatokat adnak le egyes politikusok. A múlt évben Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti és fővárosi képviselője kénytelen volt javítani az önkormányzatnak leadott vagyonbevallását, miután kiderült, hogy az nem egyezik meg az EP-képviselőként benyújtott nyilatkozatával – számolt be a furcsa esetről nyáron az Index.

A portál szerint az eltérések azért is különösen pikánsak voltak, mivel az új jogszabályok szerint valótlan EP-vagyonbevallás akár a mandátum elvesztéséhez is vezethet. A csaknem 700 millió forintos vagyonnal rendelkező ellenzéki politikusnak a néhány hónap különbséggel leadott vagyonbevallásai között jelentős eltérések mutatkoztak.

Csúsztatás a vagyonnyilatkozatban

A HVG akkori információi szerint a legszembetűnőbb eltérést Kollár Kinga gödöllői ingatlanánál látták: míg januárban 120 négyzetméteresként tüntette fel a családi házat, addig júniusban már „körülbelül 155” négyzetméteresként szerepeltette ugyanazt az ingatlant. A telek mérete mindkét esetben változatlan maradt: 1004 négyzetméter. Hasonló probléma adódott egy VII. kerületi lakással kapcsolatban is. A januári bevallásban egyetlen 114 négyzetméteres lakás szerepelt, míg a júniusi dokumentumban két külön ingatlan: egy 53 és egy 68 négyzetméteres lakás.

Kollár Kinga legnagyobb botránya egyébként az volt, amikor az EP-ben hatékonynak nevezte a Magyarország kivéreztetésére tett uniós kísérleteket, és azt mondta, a befagyasztott forrásoknak köszönhetően jók az ellenzék pozíciói a 2026-os választások előtt.