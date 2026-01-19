Választás 2026: Elkezdődött a határon túli választók regisztrációja

Már megkezdődött a határon túli magyar magyarok regisztrációja. A választáshoz szükséges regisztrációs kérelmek benyújtásának határideje március 18.

A 2026-os országgyűlési választásokra április 12-én kerül sor (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

A választás menete külhoni magyar állampolgárként

Korábban már ismertettük a szavazással kapcsolatos legfontosabb információkat, határidőket.

Aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, az – választási regisztrációját követően – a szavazási levélcsomagban leírtak szerint adhatja le szavazatát az országgyűlési választásokon.

A regisztrációhoz szükséges nyomtatványok a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán érhetők el.

Ugyanitt az eddig benyújtott regisztrációs kérelmeket tartalmazó táblázat is megtekinthető és letölthető.