Választás 2026: Elkezdődött a határon túli választók regisztrációja

Sulyok Tamás köztársasági elnök 2026. április 12-re írta ki az országgyűlési választásokat. Cikksorozatunknak ebben a részében a határon túli magyarok szavazásának menetéről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról adunk tájékoztatást.
Már megkezdődött a határon túli magyar magyarok regisztrációja. A választáshoz szükséges regisztrációs kérelmek benyújtásának határideje március 18. 

A 2026-os országgyűlési választásokra április 12-én kerül sor (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

A választás menete külhoni magyar állampolgárként

Korábban már ismertettük a szavazással kapcsolatos legfontosabb információkat, határidőket. 
Aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, az – választási regisztrációját követően – a szavazási levélcsomagban leírtak szerint adhatja le szavazatát az országgyűlési választásokon. 

A regisztrációhoz szükséges nyomtatványok a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán érhetők el

Ugyanitt az eddig benyújtott regisztrációs kérelmeket tartalmazó táblázat is megtekinthető és letölthető.

A Nemzeti Választási Iroda készen áll a választások zökkenőmentes lebonyolítására
