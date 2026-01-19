Választás 2026: Elkezdődött a határon túli választók regisztrációja

Sulyok Tamás köztársasági elnök 2026. április 12-re írta ki az országgyűlési választásokat. Cikksorozatunknak ebben a részében a határon túli magyarok szavazásának menetéről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról adunk tájékoztatást.
Már megkezdődött a határon túli magyar magyarok regisztrációja. A választáshoz szükséges regisztrációs kérelmek benyújtásának határideje március 18.
A választás menete külhoni magyar állampolgárként
Korábban már ismertettük a szavazással kapcsolatos legfontosabb információkat, határidőket.
Aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, az – választási regisztrációját követően – a szavazási levélcsomagban leírtak szerint adhatja le szavazatát az országgyűlési választásokon.
A regisztrációhoz szükséges nyomtatványok a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán érhetők el.
Ugyanitt az eddig benyújtott regisztrációs kérelmeket tartalmazó táblázat is megtekinthető és letölthető.
