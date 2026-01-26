Választás 2026: hogyan jelentkezhetek át másik szavazókörbe?

A Nemzeti Választási Iroda közlése alapján átjelentkezéssel azok a választópolgárok élhetnek, akik a választás napján Magyarországon tartózkodnak, de nem a lakcímük szerinti szavazókörben szeretnének szavazni.

Fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztõség

Az idei választásokra vonatkozó átjelentkezési kérelem 2026. február 5-étől nyújtható be. A határidő április 2-án 16 órakor jár le, eddig kell a kérelemnek megérkeznie a választási irodához.

Az átjelentkezés elektronikusan az ügyfélkapun keresztül, valamint személyesen bármely helyi választási irodában is intézhető.

A kérelem benyújtása díjmentes, és nem szükséges hozzá külön dokumentum. A Nemzeti Választási Iroda a kérelmekről automatikus döntéshozatali eljárásban határoz.