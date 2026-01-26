Választás 2026: hogyan jelentkezhetek át másik szavazókörbe?

A Nemzeti Választási Iroda közlése alapján átjelentkezéssel azok a választópolgárok élhetnek, akik a választás napján Magyarországon tartózkodnak, de nem a lakcímük szerinti szavazókörben szeretnének szavazni.
Az idei választásokra vonatkozó átjelentkezési kérelem 2026. február 5-étől nyújtható be. A határidő április 2-án 16 órakor jár le, eddig kell a kérelemnek megérkeznie a választási irodához.
Az átjelentkezés elektronikusan az ügyfélkapun keresztül, valamint személyesen bármely helyi választási irodában is intézhető.
A kérelem benyújtása díjmentes, és nem szükséges hozzá külön dokumentum. A Nemzeti Választási Iroda a kérelmekről automatikus döntéshozatali eljárásban határoz.
A pontos határidők és további részletek folyamatosan elérhetők a Nemzeti Választási Iroda hivatalos oldalán.