Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt az orosz hírszerzés főnöke: az, amit mondott, mindenkit sokkolt

Ezt látnia kell!

Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

választás2026

Választás 2026: hogyan jelentkezhetek át másik szavazókörbe?

12 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sulyok Tamás köztársasági elnök 2026. április 12-re írta ki az országgyűlési választásokat. Cikksorozatunk alábbi részében az átjelentkezés szabályairól és határidőiről adunk tájékoztatást azok számára, akik nem a lakóhelyük szerinti szavazókörben voksolnának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
választás2026határidőNemzeti Választási Iroda

A Nemzeti Választási Iroda közlése alapján átjelentkezéssel azok a választópolgárok élhetnek, akik a választás napján Magyarországon tartózkodnak, de nem a lakcímük szerinti szavazókörben szeretnének szavazni. 

Csíkszereda, 2022. április 3. Leadja szavazatát egy férfi a magyarországi országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán 2022. április 3-án. MTI/Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztõség

Az idei választásokra vonatkozó átjelentkezési kérelem 2026. február 5-étől nyújtható be. A határidő április 2-án 16 órakor jár le, eddig kell a kérelemnek megérkeznie a választási irodához. 

Az átjelentkezés elektronikusan az ügyfélkapun keresztül, valamint személyesen bármely helyi választási irodában is intézhető. 

A kérelem benyújtása díjmentes, és nem szükséges hozzá külön dokumentum. A Nemzeti Választási Iroda a kérelmekről automatikus döntéshozatali eljárásban határoz. 

Meddig jelentkezhetek át másik szavazókörbe? Hogyan szavazhatok külföldről? Újabb fontos határidők derültek ki a választásról

A pontos határidők és további részletek folyamatosan elérhetők a Nemzeti Választási Iroda hivatalos oldalán

Választás 2026: Mutatjuk, mikortól és hogyan regisztrálhatnak a pártok és politikai mozgalmak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!