Választás 2026: Külföldről szavazna? Így kérheti a felvételét a névjegyzékbe

Amennyiben a szavazópolgárnak van magyarországi lakcíme, a tartózkodási helye szerinti külképviselet névjegyzékébe kell felvetetnie magát ahhoz, hogy külföldről szavazhasson az áprilisi választáson. Ügyfélkapun keresztül a valasztas.hu felületén, vagy postai úton benyújtott kérelemmel történő jelentkezésre is van lehetőség. A kérelemhez a valasztas.hu oldalról kell letölteni és kiölteni a nyomtatványt, amelyet a Nemzeti Választási Iroda címére kell elküldeni.

Egy férfi átveszi szavazólapjait a magyarországi országgyűlési választáson Magyarország ungvári főkonzulátusán, 2022. április 3-án (Fotó: MTI/Nemes János)

A dokumentum február 5-től adható fel, s a szavazást megelőző kilencedik napig, vagyis április 2-ig kell beérkeznie.

A szavazás ebben az esetben a választás napján, az adott nagykövetségen vagy konzulátuson történik.

Ha a külföldön tartózkodó személynek nincs magyarországi lakcíme, a levélben szavazók névjegyzékébe vételét kell kérelmeznie, amit ugyancsak a valasztas.hu-n vagy postai úton tehet meg.

Ezt követően a Nemzeti Választási Iroda elküldi a szavazási csomagot, amelyet a kérelmező postán küldhet vissza vagy leadhatja a külképviseleten.