Rendkívüli

választás

Választás 2026: Külföldről szavazna? Így kérheti a felvételét a névjegyzékbe

Sulyok Tamás köztársasági elnök 2026. április 12-re írta ki az országgyűlési választásokat. Cikksorozatunkban ezúttal arról adunk tájékoztatást, hogy a külföldről szavazni szándékozó magyar állampolgárok miként kérhetik a névjegyzékbe vételüket.
Amennyiben a szavazópolgárnak van magyarországi lakcíme, a tartózkodási helye szerinti külképviselet névjegyzékébe kell felvetetnie magát ahhoz, hogy külföldről szavazhasson az áprilisi választáson. Ügyfélkapun keresztül a valasztas.hu felületén, vagy postai úton benyújtott kérelemmel történő jelentkezésre is van lehetőség. A kérelemhez a valasztas.hu oldalról kell letölteni és kiölteni a nyomtatványt, amelyet a Nemzeti Választási Iroda címére kell elküldeni.

Egy férfi átveszi szavazólapjait a magyarországi országgyűlési választáson Magyarország ungvári főkonzulátusán, 2022. április 3-án. (Fotó: MTI/Nemes János)
Egy férfi átveszi szavazólapjait a magyarországi országgyűlési választáson Magyarország ungvári főkonzulátusán, 2022. április 3-án (Fotó: MTI/Nemes János)

A dokumentum február 5-től adható fel, s a szavazást megelőző kilencedik napig, vagyis április 2-ig kell beérkeznie. 

A szavazás ebben az esetben a választás napján, az adott nagykövetségen vagy konzulátuson történik.

Ha a külföldön tartózkodó személynek nincs magyarországi lakcíme, a levélben szavazók névjegyzékébe vételét kell kérelmeznie, amit ugyancsak a valasztas.hu-n vagy postai úton tehet meg.

Ezt követően a Nemzeti Választási Iroda elküldi a szavazási csomagot, amelyet a kérelmező postán küldhet vissza vagy leadhatja a külképviseleten.

Fontos tudnivaló, hogy a levélszavazás esetére más határidő érvényes, ugyanis 

a külhoni választópolgár csak akkor tud szavazni, ha legkésőbb a szavazást megelőző 25. napon a Nemzeti Választási Irodához beérkezett kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. 

A kérelem benyújtása egyik esetben sem jár fizetési kötelezettséggel. 

A választással kapcsolatos egyéb fontos határidőkről itt olvashat.

 

