Választás 2026: Mikor érkezik a választási értesítő és mit tudunk meg belőle?

Azt a választópolgárt, akinek a neve és lakcíme szerepel a szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a választópolgár lakcímére 2026. február 20-ig kiküldött értesítő útján tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről – derül ki a az NVI honlapjáról.

A Magyar Posta kézbesítője a 2024-es EP, helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokra érvényes névjegyzékbe vételről szóló értesítőt dob a postaládába 2024. április 5-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az a választópolgár tehát, aki 2026. február 4-én szerepel a szavazóköri névjegyzékben, jogosult szavazni, és még februárban automatikusan értesítést kap erről.

Az értesítés célja, hogy a választó:

tudjon arról, hogy szerepel a névjegyzékben,

tisztában legyen azzal, hol és melyik szavazókörben adhatja le a voksát, és

időben ellenőrizni tudja az adatait, ha esetleg eltérés lenne.

A választási regisztrációhoz szükséges nyomtatványok a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán érhetők el.

Ugyanitt az eddig benyújtott regisztrációs kérelmeket tartalmazó táblázat is megtekinthető.

Az április 12-i választásokkal kapcsolatos legfontosabb információkat, határidőket korábbi cikkünkben foglaltuk össze.