Választás 2026: Mikor érkezik a választási értesítő és mit tudunk meg belőle?

Azt a választópolgárt, akinek a neve és lakcíme szerepel a szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a választópolgár lakcímére 2026. február 20-ig kiküldött értesítő útján tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről – derül ki a az NVI honlapjáról.
Az a választópolgár tehát, aki 2026. február 4-én szerepel a szavazóköri névjegyzékben, jogosult szavazni, és még februárban automatikusan értesítést kap erről.
Az értesítés célja, hogy a választó:
- tudjon arról, hogy szerepel a névjegyzékben,
- tisztában legyen azzal, hol és melyik szavazókörben adhatja le a voksát, és
- időben ellenőrizni tudja az adatait, ha esetleg eltérés lenne.
A választási regisztrációhoz szükséges nyomtatványok a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán érhetők el.
Ugyanitt az eddig benyújtott regisztrációs kérelmeket tartalmazó táblázat is megtekinthető.
Az április 12-i választásokkal kapcsolatos legfontosabb információkat, határidőket korábbi cikkünkben foglaltuk össze.