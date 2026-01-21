Választás 2026: Mikor érkezik a választási értesítő és mit tudunk meg belőle?

Hírlevél
32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Sulyok Tamás köztársasági elnök 2026. április 12-re írta ki az országgyűlési választásokat. Választási cikksorozatunk harmadik részében a választási értesítők kiküldésével kapcsolatos tudnivalókat mutatjuk be.
Azt a választópolgárt, akinek a neve és lakcíme szerepel a szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a választópolgár lakcímére 2026. február 20-ig kiküldött értesítő útján tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről – derül ki a az NVI honlapjáról.

A Magyar Posta kézbesítője az idei európai parlamenti, helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokra érvényes szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőt dob postaládába egy budapesti társasházban 2024. április 5-én. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) az április 3-i névjegyzéki adatok alapján megkezdte az értesítők kiküldését. MTI/Máthé Zoltán
A Magyar Posta kézbesítője a 2024-es EP, helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokra érvényes névjegyzékbe vételről szóló értesítőt dob a postaládába 2024. április 5-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az a választópolgár tehát, aki 2026. február 4-én szerepel a szavazóköri névjegyzékben, jogosult szavazni, és még februárban automatikusan értesítést kap erről. 

Az értesítés célja, hogy a választó:

  • tudjon arról, hogy szerepel a névjegyzékben,
  • tisztában legyen azzal, hol és melyik szavazókörben adhatja le a voksát, és
  • időben ellenőrizni tudja az adatait, ha esetleg eltérés lenne.

A választási regisztrációhoz szükséges nyomtatványok a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán érhetők el

Ugyanitt az eddig benyújtott regisztrációs kérelmeket tartalmazó táblázat is megtekinthető.

Az április 12-i választásokkal kapcsolatos legfontosabb információkat, határidőket korábbi cikkünkben foglaltuk össze.

 

