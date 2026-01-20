Választás 2026: mutatjuk, mikortól és hogyan regisztrálhatnak a pártok és politikai mozgalmak

A 2026-os választásra a pártok, illetve az országos nemzetiségi önkormányzatok 2026. február 3-tól nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Ez a határnap a választás hivatalos kitűzését követően nyílik meg, ettől az időponttól kezdve a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) fogadja a jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket.
A pártok és szervezetek február 3-tól jelentkezhetnek a Nemzeti Választási Irodánál
A jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételhez az alábbi feltételeknek és eljárási szabályoknak kell megfelelni:
Bejelentés módja:
A regisztrációt a jogszabályban meghatározott P1 jelű formanyomtatványon („Bejelentés jelölő szervezetként”) kell kezdeményezni az NVB-nél.
Jogosultsági feltételek:
Jelölő szervezetként az a párt jelentkezhet, amely a választás kitűzésekor – azaz 2026. január 13-án – már jogerősen szerepelt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. Jelölő szervezet lehet továbbá az országos nemzetiségi önkormányzat is, amennyiben az NVB nyilvántartásba veszi.
Közös jelölés esetén:
Amennyiben több párt közös jelöltet vagy közös listát kíván állítani, minden érintett pártnak külön-külön jelölő szervezetként kell regisztrálnia magát az NVB-nél.
Nemzetiségi listák:
Ha egy országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát kíván állítani, a választás kitűzését követően szintén kezdeményeznie kell jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét.
Ki, hol és hogyan nyújthatja be a kérelmet?
A jelölő szervezet bejelentésére kizárólag a szervezet törvényes képviselője jogosult, vagyis pártok esetében az a személy, aki a bírósági nyilvántartás szerint képviseleti joggal rendelkezik. A P1-es nyomtatványt neki – vagy együttes aláírási jog esetén az érintett személyeknek – kell aláírnia.
A kitöltött és aláírt nyomtatvány az alábbi módokon nyújtható be:
- Személyesen a Nemzeti Választási Bizottság mellett működő Nemzeti Választási Irodában ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig 8:30–16:00, pénteken 8:30–13:30), akár külön meghatalmazás nélkül eljáró személy által is;
- Postai úton a 1397 Budapest, Pf. 547. címre küldve;
Elektronikus úton:
- a Nemzeti Választási Bizottság Titkárságának hivatali kapuján (NVBT KRID: 674469907),
- e-mailben az nvb@nvi.hu címre,
- minősített elektronikus aláírással ellátva (az eAláírás nem elfogadható).
Fontos szabály: nem minősül érvényes benyújtásnak, ha a törvényes képviselő a nyomtatványt papíron aláírja, majd beszkennelve e-mailben küldi el. Elektronikus benyújtás esetén minden csatolmányt a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell hitelesíteni.