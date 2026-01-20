Választás 2026: mutatjuk, mikortól és hogyan regisztrálhatnak a pártok és politikai mozgalmak

A 2026-os választásra a pártok, illetve az országos nemzetiségi önkormányzatok 2026. február 3-tól nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Ez a határnap a választás hivatalos kitűzését követően nyílik meg, ettől az időponttól kezdve a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) fogadja a jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket.

Sulyok Tamás köztársasági elnök 2026. április 12-re írta ki az országgyűlési választásokat. Cikksorozatunkban ezúttal a jelöltállítás menetéről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról adunk tájékoztatást a választásra vonatkozóan. Fotó: LUIS BOZA / NurPhoto

A pártok és szervezetek február 3-tól jelentkezhetnek a Nemzeti Választási Irodánál

A jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételhez az alábbi feltételeknek és eljárási szabályoknak kell megfelelni:

Bejelentés módja:

A regisztrációt a jogszabályban meghatározott P1 jelű formanyomtatványon („Bejelentés jelölő szervezetként”) kell kezdeményezni az NVB-nél.

Jogosultsági feltételek:

Jelölő szervezetként az a párt jelentkezhet, amely a választás kitűzésekor – azaz 2026. január 13-án – már jogerősen szerepelt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. Jelölő szervezet lehet továbbá az országos nemzetiségi önkormányzat is, amennyiben az NVB nyilvántartásba veszi.

Közös jelölés esetén:

Amennyiben több párt közös jelöltet vagy közös listát kíván állítani, minden érintett pártnak külön-külön jelölő szervezetként kell regisztrálnia magát az NVB-nél.

Nemzetiségi listák:

Ha egy országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát kíván állítani, a választás kitűzését követően szintén kezdeményeznie kell jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét.

Ki, hol és hogyan nyújthatja be a kérelmet?

A jelölő szervezet bejelentésére kizárólag a szervezet törvényes képviselője jogosult, vagyis pártok esetében az a személy, aki a bírósági nyilvántartás szerint képviseleti joggal rendelkezik. A P1-es nyomtatványt neki – vagy együttes aláírási jog esetén az érintett személyeknek – kell aláírnia.

A kitöltött és aláírt nyomtatvány az alábbi módokon nyújtható be:

Személyesen a Nemzeti Választási Bizottság mellett működő Nemzeti Választási Irodában ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig 8:30–16:00, pénteken 8:30–13:30), akár külön meghatalmazás nélkül eljáró személy által is;

Postai úton a 1397 Budapest, Pf. 547. címre küldve;

Elektronikus úton:

a Nemzeti Választási Bizottság Titkárságának hivatali kapuján (NVBT KRID: 674469907),

e-mailben az nvb@nvi.hu címre,

minősített elektronikus aláírással ellátva (az eAláírás nem elfogadható).

Fontos szabály: nem minősül érvényes benyújtásnak, ha a törvényes képviselő a nyomtatványt papíron aláírja, majd beszkennelve e-mailben küldi el. Elektronikus benyújtás esetén minden csatolmányt a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell hitelesíteni.

