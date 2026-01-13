Hírlevél
Daniel Freund szerint helyes lenne beavatkozni a magyar választásokba

Brüsszelben tudják jól, hogyha a magyarok újra nemzeti kormányt szavaznak meg, akkor Magyarország marad háborúellenes, migrációellenes, és továbbra is gátat szab a brüsszeli birodalmi törekvéseknek – fogalmazott a Fidesz budapesti elnöke. Szentkirályi Alexandra jelezte, ahogy közeledünk a kampányhoz, úgy nő a külföldi nyomás is hazánkon. Brüsszel szokása szerint az idei választásokba is be akar avatkozni – már megérkezett Bajnai Gordon is, és az álcivil szervezeteknek is csőre vannak töltve az eurók.
Daniel Freund amellett érvel, hogy 

helyes lenne beavatkozni a magyar választásokba

– tudatta Szentkirályi Alexandra, aki közösségi oldalán úgy fogalmazott, azt az eszköztárat, ami  Brüsszel rendelkezésére áll, szeretnék felhasználni annak érdekében, hogy azt a zsarolást, amit jogi eszközökkel eddig is folytatott Magyarország ellen az európai parlament, azt tovább folytassák.

A Fidesz fővárosi vezetője szerint az Európai Bizottság „közelről figyeli a magyar közvélemény-kutatásokat”, „Brüsszelnek nagy a tét a magyar választásokon”, „nem beavatkozni a magyar választásokba stratégiailag rossz döntés”.

Ilyen és ehhez hasonló nyilatkozatokról ír a brüsszeli sajtó. Ahogy közeledünk a kampányhoz, úgy nő a külföldi nyomás is hazánkon. Brüsszel szokása szerint az idei választásokba is be akar avatkozni – már megérkezett Bajnai Gordon is, és az álcivil szervezeteknek is csőre vannak töltve az eurók.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, nem akarják odaadni a nekünk járó forrásokat addig, amíg nem hajolunk meg a migrációs politikájuknak, vagy éppen a genderpolitikájuknak. És az utóbbi időben már a háború követelése, a háborúba való belépés is ebbe a sorba illeszthető. 

Daniel Freund szerint helyes volna beavatkozni a magyar választásba (Fotó: AFP)

 

Tudják jól, hogyha a magyarok újra nemzeti kormányt szavaznak meg, akkor Magyarország marad háborúellenes, migrációellenes, és továbbra is gátat szab a brüsszeli birodalmi törekvéseknek. Ezért mindent megtesznek, hogy a bevándorláspárti, Ukrajnát és Brüsszelt támogató erők jussanak hatalomra, akik idén a Tisza és a DK. Brüsszel jelöltje Magyar Péter

– hangsúlyozta, hozzátéve, ezt le is írják, nem titkolják. A magyarok jelöltje ugyanakkor Orbán Viktor. Miénk a magyar út, a Fidesz a biztos választás.

Mint fogalmazott, mindenki számára világossá vált az elmúlt években, hogy 

amíg Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, addig nekünk mindig a magyar emberek érdeke lesz az első, és az, hogy ez az ország egy biztonságos ország maradjon, 

ahol fizikailag is és gazdaságilag is biztonságban vagyunk.

 

