Megjelent az országgyűlési választások határidőiről szóló IM-rendelet

1 órája
Az idei választás kitűzéséről szóló határozat közzétételével egy időben megjelent az 1/2026. számú IM-rendelet az április 12-re kitűzött országgyűlési képviselő-választás határidőinek és határnapjainak megállapításáról.
választáshatáridőválasztás2026nemzeti választási bizottságnemzeti választási irodarendeletországgyűlési képviselő

A Magyar Közlönyben megjelent az igazságügyi miniszter rendelete az április 12-re kitűzött országgyűlési képviselő-választás határidőinek és határnapjainak megállapításáról – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtökön az MTI-vel.

Választás, Választás2026, közvélemény, Nézőpnt
Az országgyűlési választások április 12-én lesznek.
Fotó: Forrás: Nézőpont Intézet 

Azt írták: az idei választás kitűzéséről szóló határozat közzétételével egy időben megjelent az 1/2026. számú IM-rendelet az április 12-re kitűzött országgyűlési képviselő-választás határidőinek és határnapjainak megállapításáról.

Az NVI a rendeletben szereplő határnapok közül felhívta a figyelmet arra:

azt a pártot vagy országos nemzetiségi önkormányzatot, amely jelöltet vagy listát kíván állítani a választáson, február 3-tól lehet jelölőszervezetként bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

A választással kapcsolatos kérelmek határideje

A választópolgárok február 5-től április 2. 16 óráig nyújthatják be

  • az átjelentkezési kérelmet,
  • a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet,
  • a nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelmet,
  • illetve a látássérült választópolgárok a Braille-írással ellátott szavazósablon-igényüket.

A törvény alapján ezek a kérelmek a szavazást megelőző 9. napig nyújthatóak be, azonban ez a nap április 3-a, nagypéntek miatt munkaszüneti nap, így az igazságügyi miniszteri rendelet ezeket a határidőket a megelőző munkanapra, április 2-ára, csütörtökre állapította meg.

Hozzátették: valamennyi fontos határidő elérhető a választások hivatalos honlapján.

 

