A Nemzeti Választási Iroda készen áll a választások zökkenőmentes lebonyolítására

A Nemzeti Választási Iroda közölte, készen áll a választások zökkenőmentes lebonyolítására. Forrás: MTI/Kiss Gábor

Azt is jelezték, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a tájékoztatásra, és elindították megújult honlapjukat. A választás időpontját Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re tűzte ki, a választópolgárok pedig idén is megválaszthatják az új Országgyűlést. Az NVI közlése szerint a választások lebonyolításában mintegy 90 ezer bizottsági tag és 20 ezer választási irodai munkatárs vesz részt. A tájékoztatásban az is szerepel, hogy mintegy 8 millió választópolgár élhet a szavazati jogával.

Határidők és ügyintézés: februártól indulnak a kérelmek

Az NVI szerint a jelöltet vagy listát állítani kívánó pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok február 3-tól jelenthetők be jelölőszervezetként a Nemzeti Választási Bizottságnál. A választópolgárok számára február 5-től válik elérhetővé a választásokkal kapcsolatos kérelmek benyújtása, például az átjelentkezés, a mozgóurna igénylése vagy a külképviseleti szavazás iránti kérelem.

A kampányidőszak február 21-én kezdődik, az ajánlásgyűjtés is ettől a naptól indul.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok március 18-ig kérhetik felvételüket a levélben szavazók névjegyzékébe.

Az NVI jelezte: a névjegyzéki kérelmek online elérhetők az ügyintézési felületen, de személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában is beadhatók. A hivatal arra is biztatja a választópolgárokat, hogy a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodában jelentkezzenek szavazatszámláló bizottsági tagnak.