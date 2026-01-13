Menetrend, határidők, jelöltállítás – minden, amit a választásról tudni érdemes

Sulyok Tamás köztársasági elnök kitűzte a 2026-os országgyűlési választás időpontját, ami április 12-e, a kampány pedig február 21-én indul majd.
Választási kampány, jelöltállítás, listaállítás – a kulcsdátumok
A kampányidőszak február 21-én kezdődik, tehát ettől az időponttól indul az ajánlásgyűjtés is.
Az Országgyűlés 199 képviselőből áll:
- 106 egyéni választókerületi mandátum,
- 93 országos listás mandátum.
Egyéni választókerületben az a jelölt indulhat, akit legalább 500 választópolgár ajánlott. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de ugyanazt a jelöltet csak egyszer.
Az ajánlások gyűjtésének határideje: március 6. 16:00.
Országos pártlistát az a párt állíthat, amely legalább 14 megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Az országos listákat legkésőbb március 7. 16:00-ig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB), és a listát állítók delegáltat is küldhetnek az NVB-be.
A nemzetiségi listáknál külön szabály van:
országos nemzetiségi önkormányzat állíthat listát, amihez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplők legalább 1 százalékának ajánlása kell (de legfeljebb 1500).
Nemzetiségi listán csak az adott nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott személy lehet jelölt.
Hol és hogyan lehet szavazni?
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:
- egy szavazattal az egyéni jelöltre,
- egy szavazattal az országos pártlistára.
Akik nemzetiségi választóként regisztráltak, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak, és a nemzetiségek kedvezményes mandátummal is bejuthatnak.
A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok nagykövetségen vagy konzulátuson adhatják le a szavazatukat. Akiknek nincs magyarországi lakcímük, regisztráció után levélben szavazhatnak, de csak az országos pártlistára.
Mandátum, küszöb, töredékszavazat – röviden a számításról
Az egyéni választókerületben az lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja (relatív többség). A be nem számított szavazatok egy része töredékszavazat, amelyet az országos listás mandátumok kiosztásánál figyelembe vesznek.
Listán mandátumot az a párt szerezhet, amely
eléri az országos listákra leadott érvényes szavazatok legalább 5 százalékát.
Közös listán 10 százalék, kettőnél több párt közös listáján 15 százalék a küszöb.
Eredmények
Az egyéni választókerületi eredményt legkésőbb április 18-án állapítják meg (a külképviseleti és levélszavazatok feldolgozása után). Az országos listás eredményt legkésőbb május 1-jén kell megállapítani, de mivel ez munkaszüneti nap, a határidőt az igazságügyi miniszter más időpontra is kijelölheti.