Menetrend, határidők, jelöltállítás – minden, amit a választásról tudni érdemes

Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re írta ki az országgyűlési képviselők választását. Elmondjuk a kulcsdátumokat, és számost fontos kérdésre is választ adunk.
VálasztásokSulyok Tamásköztársasági elnökáprilis

Sulyok Tamás köztársasági elnök kitűzte a 2026-os országgyűlési választás időpontját, ami április 12-e, a kampány pedig február 21-én indul majd.

A választás dátuma április 12. Forrás: MTI/Kiss Gábor
Választási kampány, jelöltállítás, listaállítás – a kulcsdátumok

A kampányidőszak február 21-én kezdődik, tehát ettől az időponttól indul az ajánlásgyűjtés is.

Az Országgyűlés 199 képviselőből áll:

  • 106 egyéni választókerületi mandátum,
  • 93 országos listás mandátum.

Egyéni választókerületben az a jelölt indulhat, akit legalább 500 választópolgár ajánlott. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de ugyanazt a jelöltet csak egyszer. 

Az ajánlások gyűjtésének határideje: március 6. 16:00.

Országos pártlistát az a párt állíthat, amely legalább 14 megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Az országos listákat legkésőbb március 7. 16:00-ig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB), és a listát állítók delegáltat is küldhetnek az NVB-be.

A nemzetiségi listáknál külön szabály van: 

országos nemzetiségi önkormányzat állíthat listát, amihez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplők legalább 1 százalékának ajánlása kell (de legfeljebb 1500). 

Nemzetiségi listán csak az adott nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott személy lehet jelölt.

Hol és hogyan lehet szavazni?

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:

  • egy szavazattal az egyéni jelöltre,
  • egy szavazattal az országos pártlistára.
    Akik nemzetiségi választóként regisztráltak, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak, és a nemzetiségek kedvezményes mandátummal is bejuthatnak. 

A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok nagykövetségen vagy konzulátuson adhatják le a szavazatukat. Akiknek nincs magyarországi lakcímük, regisztráció után levélben szavazhatnak, de csak az országos pártlistára.

Mandátum, küszöb, töredékszavazat – röviden a számításról

Az egyéni választókerületben az lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja (relatív többség). A be nem számított szavazatok egy része töredékszavazat, amelyet az országos listás mandátumok kiosztásánál figyelembe vesznek.

Listán mandátumot az a párt szerezhet, amely 

eléri az országos listákra leadott érvényes szavazatok legalább 5 százalékát. 

Közös listán 10 százalék, kettőnél több párt közös listáján 15 százalék a küszöb.

Eredmények

Az egyéni választókerületi eredményt legkésőbb április 18-án állapítják meg (a külképviseleti és levélszavazatok feldolgozása után). Az országos listás eredményt legkésőbb május 1-jén kell megállapítani, de mivel ez munkaszüneti nap, a határidőt az igazságügyi miniszter más időpontra is kijelölheti.

 

 

