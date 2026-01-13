Menetrend, határidők, jelöltállítás – minden, amit a választásról tudni érdemes

Sulyok Tamás köztársasági elnök kitűzte a 2026-os országgyűlési választás időpontját, ami április 12-e, a kampány pedig február 21-én indul majd.

A választás dátuma április 12. Forrás: MTI/Kiss Gábor

Választási kampány, jelöltállítás, listaállítás – a kulcsdátumok

A kampányidőszak február 21-én kezdődik, tehát ettől az időponttól indul az ajánlásgyűjtés is.

Az Országgyűlés 199 képviselőből áll:

106 egyéni választókerületi mandátum,

93 országos listás mandátum.

Egyéni választókerületben az a jelölt indulhat, akit legalább 500 választópolgár ajánlott. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de ugyanazt a jelöltet csak egyszer.

Az ajánlások gyűjtésének határideje: március 6. 16:00.

Országos pártlistát az a párt állíthat, amely legalább 14 megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Az országos listákat legkésőbb március 7. 16:00-ig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB), és a listát állítók delegáltat is küldhetnek az NVB-be.

A nemzetiségi listáknál külön szabály van:

országos nemzetiségi önkormányzat állíthat listát, amihez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplők legalább 1 százalékának ajánlása kell (de legfeljebb 1500).

Nemzetiségi listán csak az adott nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott személy lehet jelölt.

Hol és hogyan lehet szavazni?

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:

egy szavazattal az egyéni jelöltre,

egy szavazattal az országos pártlistára.

Akik nemzetiségi választóként regisztráltak, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak, és a nemzetiségek kedvezményes mandátummal is bejuthatnak.

A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok nagykövetségen vagy konzulátuson adhatják le a szavazatukat. Akiknek nincs magyarországi lakcímük, regisztráció után levélben szavazhatnak, de csak az országos pártlistára.

Mandátum, küszöb, töredékszavazat – röviden a számításról

Az egyéni választókerületben az lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja (relatív többség). A be nem számított szavazatok egy része töredékszavazat, amelyet az országos listás mandátumok kiosztásánál figyelembe vesznek.