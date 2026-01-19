Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét

Emelkedett azok aránya Magyarországon, akik Orbán Viktor győzelmére számítanak az április 12-ei országgyűlési választáson – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. Ezzel tovább nyílt az olló a regnáló miniszterelnök aktuális kihívójához képest, hiszen Magyar Péter sikerében a korábbinál is kevesebben hisznek.

Forrás: Nézőpont Intézet

Az intézet kutatásához hozzátéve azt írják, hogy egyre több jel utal arra, hogy már a Tisza Párt környékén sem hisznek Magyar Péter választási győzelmében. Amellett, hogy már az ellenzékhez köthető kutatóintézetek is egyre óvatosabban nyilatkoznak a kérdésben,

a Tisza holdudvarában is megkezdődött a nyilvánosság felkészítése az ellenzéki vészforgatókönyvre azzal, hogy már jó előre választási csalással vádolják meg a kormánypártokat.

Választás 2026: a Fidesz stabilizálta előnyét a Tisza Párttal szemben

A Nézőpont Intézet múlt heti közvélemény-kutatásának eredményei szerint is megalapozott ez az ellenzéki elbizonytalanodás.

Tavaly novemberhez képest ugyanis 50 százalékról 53 százalékra nőtt a teljes népességben azok aránya, akik szerint ismét Orbán Viktor nyeri a következő országgyűlési választást,

miközben egy százalékponttal kevesebben gondolják ugyanezt Magyar Péterről. Mindezzel párhuzamosan csökkenni látszik a kérdésben bizonytalanok aránya is.

Minthogy a pártok támogatottságában az utóbbi időben érdemi elmozdulás nem történt, a Nézőpont Intézet múlt héten publikált január eleji adatok szerint