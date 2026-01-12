Indul a visszaszámlálás – Sulyok Tamás bármikor kiírhatja a választásokat

Közösségi oldalán elemezte a választás előtti helyzetet Mráz Ágoston, aki emlékeztetett: a jogszabályok szerint a köztársasági elnök legkorábban a voksolás előtti 91. napon írhatja ki a választást. Mivel a legkorábbi lehetséges időpont április 12-e, Sulyok Tamás köztársasági elnök már hétfőtől bármikor meghozhatja a döntést – így akár már csak 13 hét választ el a sorsdöntő megmérettetéstől.

Mráz Ágoston szerint kontrasztosra sikeredett a 2026-os választási év kezdete (Forrás: Facebook/Mráz Ágoston Sámuel Nézőpontja)

Kontrasztos rajt a választási évben

Mráz Ágoston szerint a Fidesz erős és szervezett képet mutatott: a párt kongresszusán közel 40 százalékos fiatalítást hajtottak végre konfliktusok nélkül, ami egy fegyelmezett, újraválasztásra készülő politikai közösség benyomását keltette.

Orbán Viktor egyszerre nevezte magát tapasztaltnak és fiatalnak és egyszerre is tudta mindkettőt megjeleníteni”

– mondta az elemző.

Ezzel szemben a Tisza Párt oldalán bizonytalanság látszik. Vezetőjét, Magyar Pétert láthatóan meglepte a Fidesz teljes körű jelöltállítása, miközben az ígért bejelentések elmaradtak, és a kongresszus idején szervezett akciók inkább erősítették a jobboldal és baloldal közötti különbséget.