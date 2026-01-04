Választási csalást készít elő az ellenzék? Feljelentést tett a baloldali szakértő

Választási előjáték?

A szakértő szerint nem zárható ki, hogy a történtek egy „teszttámadás” részei, amelyek az áprilisi választások manipulációinak előkészítését szolgálhatják.

A szóban forgó YouTube-csatornán ugyanis Orbán Viktor és a Fidesz lejáratására alkalmas, hamis tartalmak jelennek meg. Deák Dániel arra is emlékeztetett: a Tisza Párt holdudvarához köthető felületeken, különösen a TikTokon, már most is nagy számban terjednek kormányellenes álhírek, amelyek Magyar Péter és a Tisza üzeneteit erősítik. A politikai elemző szerint a tanulság egyértelmű: a kampányban a baloldal álhírekkel támadhatja a miniszterelnököt, ezért különösen fontos, hogy a választók ne dőljenek be a manipulált tartalmaknak.