Választási csalást készít elő az ellenzék? Feljelentést tett a baloldali szakértő

A Partizán külpolitikai szakértője rendőrségi feljelentést tett amiatt, mert szerinte az ő hangját felhasználva készítenek kormányellenes, mesterséges intelligenciával generált videókat. Szerinte elképzelhető, hogy az ellenzék nem véletlenül teszi ezt: választási csalást készíthet elő.
A konteók legmélyebb bugyrából érkező felület nagyon durva dolgokat mondat el velem”
– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Feledy Botond.
Választási előjáték?
A szakértő szerint nem zárható ki, hogy a történtek egy „teszttámadás” részei, amelyek az áprilisi választások manipulációinak előkészítését szolgálhatják.
A szóban forgó YouTube-csatornán ugyanis Orbán Viktor és a Fidesz lejáratására alkalmas, hamis tartalmak jelennek meg. Deák Dániel arra is emlékeztetett: a Tisza Párt holdudvarához köthető felületeken, különösen a TikTokon, már most is nagy számban terjednek kormányellenes álhírek, amelyek Magyar Péter és a Tisza üzeneteit erősítik. A politikai elemző szerint a tanulság egyértelmű: a kampányban a baloldal álhírekkel támadhatja a miniszterelnököt, ezért különösen fontos, hogy a választók ne dőljenek be a manipulált tartalmaknak.