Rendkívüli

választási csalás

Választási csalást készít elő az ellenzék? Feljelentést tett a baloldali szakértő

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kormányellenes álhírvideók terjednek a YouTube-on mesterséges intelligencia segítségével, amelyekhez egy közismert külpolitikai szakértő hangját használták fel. Deák Dániel szerint az ügy súlyos figyelmeztetés a közelgő kampány előtt: választási csalást készíthet elő az ellenzék.
választási csalásmesterséges intelligenciaFeledy BotondDeák Dánielálhír

A Partizán külpolitikai szakértője rendőrségi feljelentést tett amiatt, mert szerinte az ő hangját felhasználva készítenek kormányellenes, mesterséges intelligenciával generált videókat. Szerinte elképzelhető, hogy az ellenzék nem véletlenül teszi ezt: választási csalást készíthet elő.

választási csalás
A választási csalás esélyére maga a baloldali elemző, Feledy Botond hívta fel a figyelmet (Forrás: Facebook/Feledy Botond)

A konteók legmélyebb bugyrából érkező felület nagyon durva dolgokat mondat el velem” 

– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Feledy Botond.

Kocsis Máté: A telexes álhírekkel Tiszát lehetne rekeszteni

Választási előjáték?

A szakértő szerint nem zárható ki, hogy a történtek egy „teszttámadás” részei, amelyek az áprilisi választások manipulációinak előkészítését szolgálhatják.

A szóban forgó YouTube-csatornán ugyanis Orbán Viktor és a Fidesz lejáratására alkalmas, hamis tartalmak jelennek meg. Deák Dániel arra is emlékeztetett: a Tisza Párt holdudvarához köthető felületeken, különösen a TikTokon, már most is nagy számban terjednek kormányellenes álhírek, amelyek Magyar Péter és a Tisza üzeneteit erősítik. A politikai elemző szerint a tanulság egyértelmű: a kampányban a baloldal álhírekkel támadhatja a miniszterelnököt, ezért különösen fontos, hogy a választók ne dőljenek be a manipulált tartalmaknak.

