2026. január 8–10. között újra megnyitja kapuit az Educatio Oktatási Szakkiállítás a Hungexpon, ahol három napon át a magyar felsőoktatás teljes kínálata várja a látogatókat.

Varga-Bajusz Veronika: Ez nemcsak kiállítás, hanem döntési pont. Fotó: Facebook/Varga-Bajusz Veronika

Az államtitkár arra is rámutatott, itt minden érdeklődő megtalálhatja a jövője felé vezető első lépést.

Az ország egyetemei, képzései és ösztöndíj lehetőségei egy helyen jelennek meg, hogy segítsenek eligazodni a továbbtanulással kapcsolatos kérdésekben.

Ahol a jövőd első lépése elkezdődik!”

– emelte ki a kiállítás üzenetét Varga-Bajusz Veronika.