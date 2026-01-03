Varga-Bajusz Veronika: Ez nemcsak kiállítás, hanem döntési pont.

Három nap, ahol a jövőd találkozik a lehetőségeiddel. Ha most állsz pályaválasztás előtt, ha továbbtanuláson gondolkodsz, vagy egyszerűen szeretnéd látni, hogy merre tart a magyar felsőoktatás, ott a helyed – hívta fel a figyelmet Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért és fiatalokért felelős államtitkár.
2026. január 8–10. között újra megnyitja kapuit az Educatio Oktatási Szakkiállítás a Hungexpon, ahol három napon át a magyar felsőoktatás teljes kínálata várja a látogatókat.
Az államtitkár arra is rámutatott, itt minden érdeklődő megtalálhatja a jövője felé vezető első lépést.
Az ország egyetemei, képzései és ösztöndíj lehetőségei egy helyen jelennek meg, hogy segítsenek eligazodni a továbbtanulással kapcsolatos kérdésekben.
Ahol a jövőd első lépése elkezdődik!”
– emelte ki a kiállítás üzenetét Varga-Bajusz Veronika.
