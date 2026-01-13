Több mint egy hete tart a rendkívüli téli időjárás, az állami szervezetek több ezer munkatársa éjjel-nappal azon dolgozik, hogy könnyítsenek a hóhelyzet okozta nehézségeken – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Magyarország Kormánya. A helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úgy döntött, Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására.

Éjjel-nappal zajlik a munka, összehangolt védekezés zajlik az országban a rendkívüli időjárás miatt (Forrás: Facebook)

Az operatív törzs kedden tartott sajtótájékoztatója szerint elzárt település nincs, a súlykorlátozás megszűnt, az áram- és vízellátás biztosítása érdekében folyamatosan dolgoznak. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelem szóvivője kifejtette, a közlekedésben több száz jármű dolgozik, az egészségügyben és az oktatásban is zavartalan a működés, néhány helyen lokális fűtési problémák vannak. A szociális intézmények 90 százalékon működnek, minden elesettnek tudnak helyet biztosítani.

Nyitva maradnak a várótermek

Lázár János építési és közlekedési miniszter is részletes adatokkal számolt be. Közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a Magyar Közút NZrt. és a koncessziós üzemeltetési társaságok által bevethető készletet és állományt tekintve összesen

több mint 62 ezer tonna só,

közel 1,5 millió liter CaCl2 oldat áll rendelkezésre,

és jelenleg 380 munkagép látja el a feladatokat.

Mint írta, január 5-étől kezdődően eddig több mint 57 ezer tonna sót és több mint 3 millió liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 14,5 milió tonna sót és közel 2 millió liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre. A tárcavezető külön kiemelte, minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottak, és nyitva is tartanak 24 órában annak érdekében, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassanak. Lázér János teljes beszámolóját ezen cikkünkben olvashatja el.