Veszélyes időkben a Fidesz a biztos választás – ez volt a kongresszus legfőbb üzenete

Háború, migráció, energiaválság és bizonytalan európai jövő – egy ilyen korszakban nem elég a rutinpolitika, össztársadalmi kiállásra van szükség. Orbán Balázs szerint azért kell megerősíteni a Fidesz körüli közösséget, mert veszélyes időkben csak a kiszámítható erő jelent biztos választást.
A Mandiner arról ír, hogy a Fidesz–KDNP kongresszusán a Mandiner színpadán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és kampányfőnöke, valamint Kocsis Máté frakcióvezető beszélgetett Mészáros Nóra és Kacsoh Dániel moderálásában arról, hogy a napjainkra jellemző veszélyes időkben milyen az ideális kormányzás.

Orbán Balázs: Az dönti el a választást, hogy ki az, akire lehet számítani a veszélyes időkben
Háború, migráció, energiaválság és bizonytalan európai jövő – ilyen korszakban nem elég a rutinpolitika, össztársadalmi kiállásra van szükség. Orbán Balázs szerint azért kell megerősíteni a Fidesz körüli közösséget, mert veszélyes időkben csak a kiszámítható erő jelent biztos választást. Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Orbán Balázs: Az dönti el a választást, hogy ki az, akire lehet számítani a veszélyes időkben

A beszélgetésen Orbán Balázs elmondta, hogy Európa rendkívül rázós évek előtt áll, és ilyen helyzetben nem működik az „autopilóta-üzemmódú” kormányzás.

Azok a problémák, amelyekkel szembesülünk - a háborús felkészülés, a migráció, a polgárháborús helyzetek -, nem kezelhetők pusztán négyévenkénti szavazással”

- fogalmazott a kampányfőnök, aki egyúttal hangsúlyozta, hogy a kongresszus nem egyszerű kampányesemény volt, hanem egy kísérlet az össztársadalmi kiállás megszervezésére. Ennek középpontjában a Fidesz identitástörténete áll, amely egy olyan antikommunista társadalmi mozgalom, amit most újra meg kell erősíteni.

Az igény hatalmas rá, jó látni, hogy ennyien eljöttek, örülnek egymásnak, a találkozásnak, a megerősítésnek”

- tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Kocsis Máté arról beszélt, hogy nem hajlandó meghúzni magát azért, mert jobboldali. Szerinte a kampány előtti években mindig ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik. Az ellenfél győzelmet vizionál és a Fidesz félelméről beszél, majd a választások után ez a narratíva eltűnik.

Mi egy győzelemre készülő politikai párt vagyunk, ezért nincs okunk szégyenkezni”

- jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.

A beszélgetés egyik fő témája a „biztos választás” gondolatának körüljárása volt.

Orbán Balázs szerint a Magyar Péter köré szerveződő konstrukció valójában egy baloldali ernyőszervezet, amelyet Brüsszelből és Kijevből támogatnak, és rezsimváltást akarnak Magyarországon. Ezzel szemben a Fidesz ereje az ismertségben és a kiszámíthatóságban rejlik.

Mindenki ismeri Orbán Viktort, mindenki tudja, hogy kicsoda, és ebben a veszélyes világban az a kérdés, ki az, akire lehet számítani”

- hangsúlyozta a kampányfőnök.

Végül Orbán Balázs azt javasolta, hogy mindenki képzelje el Európát a következő öt évben. Ha béke és biztonság lesz, akkor nyugodtan lehet szavazni bárkire, hiszen akkor a dolognak nincs tétje. De ha a valóság inkább veszélyes idők felé mutat, ahol bármikor lehet háború, újabb energiaválság, migrációs nyomás, uniós megszorítás”, akkor szerinte az lesz a kulcskérdés, hogy „ki az, akire lehet számítani”. A kampányfőnök szerint egy ilyen háborús helyzetben csakis Orbán Viktor és a Fidesz képes a jó kormányzásra.

Ha neked Magyarország az első, akkor Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás”

- mondta Orbán Balázs. 

 

