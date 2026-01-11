Veszélyes időkben a Fidesz a biztos választás – ez volt a kongresszus legfőbb üzenete

A Mandiner arról ír, hogy a Fidesz–KDNP kongresszusán a Mandiner színpadán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és kampányfőnöke, valamint Kocsis Máté frakcióvezető beszélgetett Mészáros Nóra és Kacsoh Dániel moderálásában arról, hogy a napjainkra jellemző veszélyes időkben milyen az ideális kormányzás.
Orbán Balázs: Az dönti el a választást, hogy ki az, akire lehet számítani a veszélyes időkben
A beszélgetésen Orbán Balázs elmondta, hogy Európa rendkívül rázós évek előtt áll, és ilyen helyzetben nem működik az „autopilóta-üzemmódú” kormányzás.
Azok a problémák, amelyekkel szembesülünk - a háborús felkészülés, a migráció, a polgárháborús helyzetek -, nem kezelhetők pusztán négyévenkénti szavazással”
- fogalmazott a kampányfőnök, aki egyúttal hangsúlyozta, hogy a kongresszus nem egyszerű kampányesemény volt, hanem egy kísérlet az össztársadalmi kiállás megszervezésére. Ennek középpontjában a Fidesz identitástörténete áll, amely egy olyan antikommunista társadalmi mozgalom, amit most újra meg kell erősíteni.
Az igény hatalmas rá, jó látni, hogy ennyien eljöttek, örülnek egymásnak, a találkozásnak, a megerősítésnek”
- tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.
Kocsis Máté arról beszélt, hogy nem hajlandó meghúzni magát azért, mert jobboldali. Szerinte a kampány előtti években mindig ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik. Az ellenfél győzelmet vizionál és a Fidesz félelméről beszél, majd a választások után ez a narratíva eltűnik.
Mi egy győzelemre készülő politikai párt vagyunk, ezért nincs okunk szégyenkezni”
- jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.
A beszélgetés egyik fő témája a „biztos választás” gondolatának körüljárása volt.
Orbán Balázs szerint a Magyar Péter köré szerveződő konstrukció valójában egy baloldali ernyőszervezet, amelyet Brüsszelből és Kijevből támogatnak, és rezsimváltást akarnak Magyarországon. Ezzel szemben a Fidesz ereje az ismertségben és a kiszámíthatóságban rejlik.
Mindenki ismeri Orbán Viktort, mindenki tudja, hogy kicsoda, és ebben a veszélyes világban az a kérdés, ki az, akire lehet számítani”
- hangsúlyozta a kampányfőnök.
Végül Orbán Balázs azt javasolta, hogy mindenki képzelje el Európát a következő öt évben. Ha béke és biztonság lesz, akkor nyugodtan lehet szavazni bárkire, hiszen akkor a dolognak nincs tétje. De ha a valóság inkább veszélyes idők felé mutat, ahol bármikor lehet háború, újabb energiaválság, migrációs nyomás, uniós megszorítás”, akkor szerinte az lesz a kulcskérdés, hogy „ki az, akire lehet számítani”. A kampányfőnök szerint egy ilyen háborús helyzetben csakis Orbán Viktor és a Fidesz képes a jó kormányzásra.
Ha neked Magyarország az első, akkor Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás”
- mondta Orbán Balázs.