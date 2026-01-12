Lendületet kapott az egynapos sebészet Veszprémben: a Csolnoky Ferenc Kórházban megújultak az egynapos sebészeti ellátás feltételei, korszerű eszközökkel és szervezett betegutakkal – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Újabb egészségügyi fejlesztés történt Veszprémben (Forrás: Facebook)

Rétvári Bence azt írta, a fejlesztéseknek köszönhetően több szakterületen végezhetők egynapos sebészeti beavatkozások biztonságos és modern környezetben. Az egynapos ellátás lehetővé teszi, hogy a műtét után a betegek már a beavatkozás napján vagy rövid időn belül hazatérhessenek, gyorsabb felépüléssel – hangsúlyozta az államtitkár.