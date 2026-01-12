Elfogyott a hit? A Tisza holdudvara már vereségről beszél

Vereségből magyarázat, győzelemből elmélet

A bejegyzésben a szerző lényegében azt állítja, hogy egy szűk Fidesz-győzelem akár még „hasznos” is lehetne a rendszer összeomlása szempontjából. Mint írja:

Nem kell majd beledőlni a kardunkba, ha áprilisban az Orbán-párt egyedül, vagy a kistestvérével együtt abszolút - de nem kétharmados - többséget szerez.”

Hozzáteszi továbbá, hogy az állítólagos gazdasági problémák és mozgástérhiány később elvégeznék a munkát. Ez a gondolatmenet azonban már nem a győzelemről, hanem a kudarc előzetes felmentéséről szól. A poszt sorai azt sugallják:

Ha a Tisza nem nyer, az szerinte nem politikai teljesítmény kérdése, hanem külső körülmények, időzítés és „történelmi szükségszerűség” következménye.

Magyarán: a vereség előre meg van magyarázva, és át van keretezve. Mindez különösen beszédes egy olyan politikai közegben, ahol a Tisza eddig elsöprő győzelmi várakozásokat kommunikált. Amikor már a saját holdudvarból érkező hangok is alternatív értelmezéseket gyártanak egy esetleges bukásra, az rendszerint nem az erő, hanem az idegesség jele.