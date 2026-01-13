Vidnyánszky Attila egy nyílt levélben reagált a ripacs Nagy Ervin mocskolódására

A közösségi médiában közzétett nyilvános levélben reagált Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója Nagy Ervinnek, a Tisza Párt politikusának a vele kapcsolatban megfogalmazott vádjaira.

A Nemzeti Színház főigazgatója tételesen cáfolta a Tisza Párt politikusává lett színész állításait, vitára hívta ellenfelét, és hazugságokkal, meneküléssel, valamint szakmai rosszindulattal vádolta meg. Vidnyánszky Attila szerint a Nagy Ervin-féle támadások célja nem a párbeszéd, hanem a hiteltelenítés Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Vidnyánszky Attila: A vitának a tényekről és a valóságról kellene szólnia

Vidnyánszky Attila szerint Nagy Ervin „hónapok óta valótlan, rágalomszerű megjegyzéseket” tesz rá a nyilvánosságban, miközben következetesen kitér egy nyílt vita elől.

Egy jó ideje interjúkban utalgatsz rám, megszólítgatsz engem, de amikor kifejeztem, hogy szívesen vitáznék a felvetéseidről nyilvánosan, te menekülsz a lehetőségtől”

– írta a főigazgató hozzátéve, hogy ő nem kihívta Nagyot, hanem a tisztázás szándékával ajánlotta fel a beszélgetést, élő adásban.



Rendezők, SZFE, független színházak: tételes cáfolat

Vidnyánszky Attila szerint Nagy Ervin egyik alapállítása – miszerint a Nemzeti Színház nagyszínpadán egy évtizede nem rendezett magyar alkotó – egyszerűen nem igaz, mert több mint negyven magyar rendező előadását fogadták be.

Bozsik Yvette,

Árkosi Árpád,

Szomjas György,

Zsótér Sándor,

Szász János – csak néhány név a magyar rendezők közül, akik dolgoztak nálunk”

– sorolta a direktor.

Hasonlóan határozottan cáfolta az SZFE-hallgatókkal kapcsolatos vádakat is.

Kérdezd meg a több mint ötórás beszélgetésről Sodró Elizát vagy Tarnóczy Jakabot”

– írta, hangsúlyozva, hogy nem egyszeri alkalomról volt szó, és a párbeszédre tett kísérleteket rendszeresen elutasították az egyetem korábbi vezetései.

A rendező a független színházak „kivéreztetésének” vádját pedig abszurdnak nevezte.

2010 óta megkétszereződött a független társulatok száma, ma közel kétszáz működik Magyarországon”

– írta, összehasonlításként megemlítve, hogy Romániában mindössze 15–20 ilyen társulat van.



Modellváltás, nemzetköziség, szakmai siker

Vidnyánszky Attila az SZFE modellváltását is megvédte nyílt levelében, idézve Schilling Árpád korábbi, kritikus szavait az egyetem régi működéséről. A főigazgató állítása szerint az intézmény ma nyitottabb, mint valaha:

Csak tavaly 44 külföldi oktató tartott mesterkurzust, a nemzetközi színházi élet legjavából”.

Ugyanakkor a direktor a Nemzeti Színház látogatottságát ért támadásokra is reagált.

A látogatottsági adataink nyilvánosak. Én még sosem használtam nézőtérfelező függönyt”

– írta, hozzátéve, hogy a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó és a Színházi Olimpia sikere is bizonyítja a Nemzeti helyét Európa színházi térképén.