elon musk

Ezt látnia kell! Elon Musk reagált Orbán Viktor migrációról szóló gondolataira

Az X-en reagált Elon Musk milliárdos Orbán Viktor migrációról szóló gondolataira.
elon muskorbán balázsorbán viktorpolitikamigráció

„Magyarország migrációs politikája a tengeren túl is példaként szolgál: legutóbb a világ leggazdagabb embere ismerte el a magyar álláspontot. Elon Musk az X felületén reagált Orbán Viktor migrációról szóló gondolataira” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök főtanácsadója. 

WASHINGTON, DC - MARCH 9: White House Senior Advisor Elon Musk walks to the White House after landing in Marine One on the South Lawn with U.S. President Donald Trump (not pictured) on March 9, 2025 in Washington, DC. Trump was returning to the White House after spending the weekend at Mar-a-Lago, his private club in Florida. Samuel Corum/Getty Images/AFP (Photo by Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kiemelte, 

a miniszterelnök szerint a migrációt sokan túlkomplikált politikai kérdésként kezelik, miközben jogi értelemben világos a helyzet: senki nem lépheti át illegálisan az államhatárokat. Álláspontja szerint az európai migrációs válság a baloldali politikusok tudatos döntéseinek eredménye, amelyek több országban a szavazói bázis átalakítását célozzák.

A megszólalásra Elon Musk pedig elismerően reagált és azt írta,

Igaz.

 

