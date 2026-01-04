Ezt látnia kell! Elon Musk reagált Orbán Viktor migrációról szóló gondolataira

„Magyarország migrációs politikája a tengeren túl is példaként szolgál: legutóbb a világ leggazdagabb embere ismerte el a magyar álláspontot. Elon Musk az X felületén reagált Orbán Viktor migrációról szóló gondolataira” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök főtanácsadója.

Fotó: SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kiemelte,

a miniszterelnök szerint a migrációt sokan túlkomplikált politikai kérdésként kezelik, miközben jogi értelemben világos a helyzet: senki nem lépheti át illegálisan az államhatárokat. Álláspontja szerint az európai migrációs válság a baloldali politikusok tudatos döntéseinek eredménye, amelyek több országban a szavazói bázis átalakítását célozzák.

A megszólalásra Elon Musk pedig elismerően reagált és azt írta,